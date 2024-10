Vola la presale di Flockerz che supera 1 milione di dollari in finanziamenti

Tra i tanti progetti dedicati alle meme coin, Flockerz è senz’altro uno dei più intriganti per il suo concetto di governance comunitaria. E tale interesse si riflette anche nella partecipazione da parte degli investitori, che hanno investito finora più di 1 milione di dollari. Il traguardo, celebrato con un meme a tema sulla pagina X ufficiale di Flockerz, vede due degli uccelli antropomorfizzati che brindano al successo della presale.

Grazie al sistema Vote-to-Earn, Flockerz propone un sistema in cui gli investitori sono incentivati a prendere parte attiva nelle decisioni chiave. Tutto avviene tramite un meccanismo di voto, quindi è importante che vi sia una community unita, forte e partecipativa. L’interesse da parte dei trader sembra essere particolarmente alto.

Un sistema che premia la community

Dalla sua introduzione, la prevendita di Flockerz ha riscosso un successo significativo, grazie soprattutto all’attrattiva degli elevati rendimenti offerti dal token FLOCK. Bloccando i propri token in staking, gli utenti possono ottenere un tasso annuo superiore al 1600%, un’opportunità che molti trader hanno colto al volo. Questo elevato ritorno passivo, combinato con il potenziale innovativo del progetto, ha reso Flockerz particolarmente interessante per gli investitori in cerca di nuove opportunità.

Inoltre, il sistema decentralizzato di governance consente ai detentori di FLOCK di avere una voce attiva nel futuro della meme coin. Questo approccio si differenzia dalle tradizionali strutture di governance delle criptovalute, dove le decisioni sono spesso prese da un ristretto gruppo di sviluppatori. Flockerz invece consente agli investitori di partecipare attivamente al processo decisionale, promuovendo un maggiore senso di appartenenza e responsabilità nella gestione del progetto.

Flockenomics e sostenibilità

Un aspetto centrale di Flockerz è la sua attenzione alla sostenibilità e alla crescita futura, incarnata dal concetto di "flockenomics", un termine simpatico e a tema, che indica la classica tokenomics. La struttura economica del progetto, quindi, prevede una suddivisione chiara dei fondi. Il 20% è riservato alla prevendita, offrendo agli investitori la possibilità di acquistare i token prima della loro quotazione sugli exchange; un altro 25% è destinato alle ricompense di staking, per incentivare il blocco dei token; un 25% alimenta la tesoreria, chiamata Flock Vault; un altro 20% viene utilizzato per le attività di marketing e infine, il 10% è riservato alla liquidità per supportare le operazioni del token.

Questa allocazione strategica garantisce un progetto ben finanziato e robusto, con una chiara visione di crescita a lungo termine. Il progetto è stato anche sottoposto a rigide verifiche di sicurezza da parte di Coinsult e SolidProof, offrendo agli investitori la tranquillità di poter operare in un ambiente sicuro e protetto da possibili truffe o vulnerabilità.

Opportunità di investimento in prevendita

Acquistare il token FLOCK durante la fase di prevendita rappresenta un’interessante opportunità per gli investitori, data l’attuale valutazione di 0,0058394$ per token. Questo prezzo iniziale offre un potenziale di crescita notevole quando il token sarà quotato sugli exchange centralizzati e decentralizzati, con possibilità di apprezzamento nel valore di FLOCK, con conseguenti profitti per i primi acquirenti.

Con l’aumento progressivo del prezzo durante la presale e la riduzione delle ricompense man mano che più token vengono bloccati in staking, è evidente come Flockerz stia creando un forte interesse tra gli investitori. Progetti come questo sono essenziali per stimolare il mercato delle meme coin, offrendo diversificazione agli investitori e contribuendo a contrastare il periodo di stagnazione che molte criptovalute stanno affrontando.

La prevendita di Flockerz è solo l'inizio di un progetto con grandi ambizioni, e i primi investitori potrebbero trarne significativi benefici a lungo termine, entrando a far parte dello “stormo” e accedendo al sistema Vote-to-Earn.

