Elezioni regionali: Quesada (Pd): "Domenica e lunedì i liguri hanno l’opportunità di voltare pagina e aprire una nuova stagione per la Liguria"

"Domenica e lunedì i liguri hanno l’opportunità di voltare pagina e aprire una nuova stagione per la Liguria". A dichiararlo è Cristian Quesada, segretario provinciale del Partito Democratico di Imperia: «Domenica e lunedì i cittadini della Liguria hanno la possibilità di cambiare rotta, aprendo una nuova fase in cui la sanità pubblica e la medicina di prossimità torneranno al centro delle politiche regionali. Investiremo nelle Case della Salute e nella medicina territoriale, per portare le cure vicino ai cittadini e ridurre le disuguaglianze di accesso ai servizi».

Quesada sottolinea l’importanza della svolta con Andrea Orlando alla guida della Regione: «Con Orlando, lavoreremo incessantemente per far tornare la Liguria una regione attrattiva turisticamente e dinamica, capace di valorizzare le sue risorse e creare opportunità. Questo significa anche un impegno concreto nella sanità, riducendo le liste d’attesa e migliorando la qualità dei servizi per tutti i liguri»

«Sappiamo che per il duo Bucci-Toti, che ha governato negli ultimi 9 anni, la sanità è stata trascurata, e oggi vediamo le conseguenze: liste d’attesa interminabili, cittadini costretti a rinunciare alle cure o a cercarle fuori regione. Non possiamo permetterci di continuare su questa strada».

«Il nostro impegno è chiaro: sanità pubblica efficiente, turismo di qualità, e una Liguria che torni ad essere un punto di riferimento per chi vive e lavora qui», conclude Quesada.