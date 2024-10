Il Mondiale di E-Rally Fia fa tappa a Dolceacqua: in arrivo 63 vetture elettriche (Foto)

Il Mondiale di E-Rally Fia fa tappa a Dolceacqua. Sabato 26 ottobre dalle 9.30 alle 11.30 nel Piazzale San Filippo è previsto il “Parco di raggruppamento” dell’ultimo giorno dell’8° edizione dell’E-Rally Monte-Carlo, valida per il Campionato Mondiale FIA.

Saranno 63 le vetture elettriche che mercoledì 23 alle 14 prenderanno il via dalla Piazza del Casinò di Monaco per le prime due prove speciali che vedranno i piloti impegnati su 14 previste dal programma, per un totale di oltre 230 km. La particolarità di questa competizione è che il percorso sarà noto ai concorrenti solo un'ora prima della partenza e, quindi, non è conosciuto ad oggi il percorso per la parte italiana.

Delle 63 vetture in gara, spiccano i vincitori del Mondiale 2023 Michal Zdarsky (CZE) e Jakub NABELEK (CZE) ala guida di una Hyndai Kona, e che sono al comando del campionato 2024, con il numeri due, l’equipaggio Guido Guerrini (ITA) e Artur Prusak (POL), vicecampione 2022-2023 alla guida di una KIA E-NIRO, con il n. 3 Eneke CONDE (ESP) e Lukas Sergnese (SPA), vincitori della prova Montecarlo nel 2023 con una KIA EV6 GT. Con il n.6 l’equipaggio Monaco/Dolceacqua formato da Jacques Pastor, assessore del comune di Monaco e Fulvio Gazzola, sindaco di Dolceacqua, vincitori dell’edizione 2022, a bordo di una KIA EV6 "bluenergy". Prenderanno il via altri nomi noti del moto dei motori come Stefano Modena, Bruno Thiry e Christophe Ponset, etc.

L’Automobil Club di Monaco, per il secondo anno, ha scelto di effettuare il raggruppamento a Dolceacqua in virtù del “gemellaggio” tra le due comunità sottoscritto lo scorso novembre, e si preannuncia una possibile presenza del Principe Alberto al parco chiuso, accompagnato dalla sorella Stephanie, data la presenza in gara della figlia Camille Gottlieb.