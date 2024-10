Diventa una Guida Ambientale Escursionistica: Iscrizioni in chiusura! Pochi posti disponibili, affrettati!

Se hai sempre sognato di trasformare la tua passione per la natura, i sentieri e l’escursionismo in una professione, questo è il momento di agire! Il corso abilitante di Studio Aschei in collaborazione con CNA per diventare GAE Guida Ambientale Escursionistica sta per chiudere le iscrizioni e i posti rimanenti sono pochissimi. Non perdere questa occasione unica di unirti a un gruppo esclusivo di professionisti che fanno del loro amore per l’ambiente una carriera appagante e stimolante.

Perché diventare una Guida Ambientale Escursionistica?

Una professione in crescita: Il turismo sostenibile e l’escursionismo stanno vivendo un boom senza precedenti. Sempre più persone cercano esperienze autentiche nella natura, lontano dal turismo di massa. Come Guida Ambientale Escursionistica, avrai la possibilità di lavorare in prima linea, guidando escursionisti attraverso i paesaggi più suggestivi, raccontando la storia, la flora e la fauna del territorio.

Lavora all'aria aperta: Se l'idea di stare chiuso in un ufficio non fa per te, questa professione ti permetterà di lavorare a stretto contatto con la natura, respirando aria pura e godendo di panorami mozzafiato ogni giorno.

Un percorso formativo completo: https://studioaschei.it/guida-ambientale.html.

Il corso offre una formazione d’eccellenza. Grazie a istruttori esperti, apprenderai tutte le competenze necessarie per affrontare il lavoro con sicurezza, dalle tecniche di accompagnamento alla conoscenza del territorio, fino agli aspetti normativi e di sicurezza.

Pochi posti disponibili: Le iscrizioni sono aperte ancora per pochissimo tempo e solo alcuni posti sono rimasti! Non aspettare oltre: se desideri essere parte di questo programma esclusivo, devi affrettarti. https://studioaschei.it/guida-ambientale.html

Un'opportunità da non perdere

Partecipare al corso significa intraprendere una carriera che non solo ti permette di vivere il tuo sogno, ma che ti apre le porte a numerose opportunità di lavoro. Potrai collaborare con agenzie di viaggio, enti turistici, parchi naturali e organizzare escursioni per turisti da tutto il mondo.

Non lasciarti sfuggire questa opportunità! Le iscrizioni sono in scadenza, e solo pochi posti restano disponibili. Affrettati, prendi in mano il tuo futuro e trasforma la tua passione in una professione.

Come iscriversi

Iscriversi è semplice: visita il sito e completa il modulo di iscrizione oppure clicca (QUI).

In alternativa, contatta direttamente 0184/951308, 3533019417, 3926069235 per ricevere assistenza o per chiarire qualsiasi dubbio. Non attendere troppo a lungo, i posti stanno andando a ruba!

Diventa una Guida Ambientale Escursionistica e vivi la tua passione ogni giorno. Le iscrizioni chiudono presto – iscriviti subito e inizia la tua avventura!