Sanremo: altri 60 posti per gli spogliatoi delle palestre al Mercato dei Fiori, stanziamento da 300mila euro del Comune

Cresceranno dagli attuali 40 ai futuri 100, i posti negli spogliatoi del centro sportivo all’interno del Mercato dei Fiori di Valle Armea a Sanremo. L’Amministrazione comunale infatti, nell’ampio progetto di rigenerazione urbana in Valle Armea per il quale verranno spesi 6,5 milioni, ha reperito 300mila euro per realizzare tre distinti spazi all’interno dello spazio utilizzato dalle palestre, da destinare a spogliatoi, docce, bagni (anche per diversamente abili), per gli impianti utilizzati da volley, basket, ginnastica, arrampicata ed altro.

Saranno tre i blocchi (per 20 atleti ciascuno) per un totale di 60, che vanno ad aggiungersi ai 40 esistenti. Si arriverà così a 100 posti per gli spogliatoi, anche per gli arbitri delle competizioni che si svolgono nelle palestre di Valle Armea. Si tratta di un intervento particolarmente atteso e utile per le attività sportive, sollecitato dall'Assessore ai Lavori Pubblici Massimo Donzella, che operano al Mercato dei Fiori. All’interno del finanziamento è prevista anche la realizzazione di tutte le uscite di sicurezza per le palestre, che rispondono alle normative del Coni.

“Continuiamo ad investire sulle strutture sportive - dichiara l’assessore ai lavori pubblici Massimo Donzella - fermamente convinti del valore formativo e di crescita che lo sport rappresenta per tutti i giovani che lo praticano. L’area sportiva del Mercato di Valle Armea, oggetto di questo intervento di riqualificazione, è ormai diventata un punto di riferimento per tante discipline che vi svolgono i propri allenamenti, oltre a disputare le partite e le gare. La capienza dell’impianto, una volta ultimati i lavori in progetto, sarà pari a 500 persone oltre al numero di atleti coinvolti”.