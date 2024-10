Sanremo e il Ponente Ligure accolgono partecipanti e appassionati del Rallye Sanremo e del Sanremo Rally Storico

Sono 250 gli equipaggi che da giovedì 17 a domenica 20 ottobre hanno fatto di Sanremo la capitale europea dei motori partecipando al 71° Rallye Sanremo, 39° Sanremo Rallye Storico validi sia per la serie italiana sia per la serie continentale, la 38esima Coppa dei Fiori di regolarità, il 6° Eco Rally Sanremo e il 4° raduno “Sanremo Ruote nella storia-Club Italia Day” organizzato da ACI Ponente Ligure, all’interno della serie “Ruote nella storia” di ACI Sport. I quattro giorni hanno visto cinquecento persone in vettura, provenienti da una dozzina di paesi europei, ben oltre un migliaio di addetti ai lavori fra tecnici, meccanici e giornalisti, qualche decina di migliaia di appassionati sparsi fra la città di Sanremo e il percorso nell’entroterra.

“Nonostante il tempo abbia fatto le bizze, con piogge torrenziali giovedì, umido venerdì mentre il bel sole di Sanremo che è venuto a festeggiare i podi finali delle gare moderne e storiche sabato e domenica nel pomeriggio sotto il Casinò. Il Sanremo 2024 è stato un successo di pubblico e di tensione competitiva, con il risultato del moderno in bilico fino alla fine” afferma con soddisfazione Sergio Maiga, presidente di ACI Ponente Ligure l’ente organizzatore dell’evento.

“Al termine della manifestazione è doveroso ringraziare tutte le persone e gli enti che hanno contribuito a rendere possibile l’evento trasformandolo in un successo. In primis il mio pensiero va all’Amministrazione Comunale di Sanremo che ci è stata vicino per tutto il periodo di gestazione e svolgimento dell’evento, permettendoci di usufruire degli spazi più importanti e necessari alla sua riuscita. Penso al salotto di Corso Imperatrice, sotto il Casinò, sede della pedana di partenza, Piazza Colombo dove si svolti i riordini, il lungomare Calvino sede del parco assistenza, che hanno visto appassionati e semplici cittadini osservare con attenzione le vetture”.

“Fondamentale l’apporto tecnico della Provincia di Imperia che nel periodo precedente la gara ha risistemato l’asfalto nei tratti più danneggiati del percorso, intervenendo tempestivamente per rispristinare le condizioni ottimali del fondo stradale danneggiate dalle piogge torrenziali dei giorni precedenti la gara. L’apporto indispensabile delle Forze dell’Ordine per la gestione del traffico del e del pubblico in citta e sui percorsi di gara. Come sempre il Sanremo è stato accolto, con gioia, dalle Amministrazioni Comunali e dalle popolazioni dei paesi dell’entroterra, attraversati dal percorso che hanno vissuto la gara come una festa, come deve essere interpretato il rally” prosegue Maiga che passa a evidenziare chi ha contribuito fattivamente alla riuscita del rally. “Inizierei dal Casino di Sanremo, che oltre alla solita vicinanza ci ha permesso di usufruire del suo parcheggio per ospitare parte del parco assistenza. La Fondazione Carige, che ci è vicina da sempre e quel gruppo di imprenditori illuminati che hanno capito che il Rallye Sanremo è un importante veicolo di valorizzazione del territorio e, di conseguenza, anche delle loro Aziende”.

Il Rallye Sanremo è stato anche un momento di incontro fra un gruppo di redattrici dei più importanti giornali e magazine inglesi, venute in visita all’Azienda farmaceutica Mastelli di Sanremo, che hanno voluto unire l’utile al dilettevole, seguendo il rally storico da spettatrici, scatenandosi in un tifo indiavolato per una Morris Mini, la vettura simbolo del rallismo inglese degli anni Sessanta.

“Infine vorrei chiudere con un ringraziamento globale a Sanremo tutta, che anche in questa occasione, è stata fantastica”.