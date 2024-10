Aperte le iscrizioni al Challenge Sanremo 2025, evento internazionale del circuito Challenge Family in programma a settembre del 2025

Dalle ore 12:00 di lunedì 21 ottobre, sono aperte le iscrizioni al Challenge Sanremo 2025. Il fine settimana di gare della quarta edizione dell’evento internazionale del circuito Challenge Family si svolgerà sabato 20 e domenica 21 settembre 2025.

Il programma prevede la prova di Swimrun e le Gare Giovanili nella prima giornata, il Challenge Sanremo - Middle Distance e il Triathlon Sprint nella seconda giornata.

Confermati i percorsi per la gara clou del weekend. Nuoto di 1900 metri su due giri, con partenza dalla spiaggia libera a pochi metri da Piazzale Carlo Dapporto e uscita accanto ai Bagni Oasis, di fronte alla zona cambio. La frazione ciclistica da 82 km è la parte che caratterizza la gara. Lasciata la prima zona cambio, i partecipanti percorreranno la Pista Ciclopedonale del Parco Costiero del Ponente Ligure, in direzione Est, attraversando Riva Ligure e Santo Stefano al Mare, prima di affrontare la prima salita. Si sale verso Terzorio, Pompeiana e Castellaro. Le pendenze non sono proibitive e rendono questa prima ascesa decisamente pedalabile: soltanto nell’ultima parte, si tocca il 10%. Successivamente, si scende verso Taggia, prima di ricominciare a guadagnare quota. Si percorre un falsopiano che segue il corso del torrente Argentina verso Badalucco per poi affrontare la svolta da cui inizia una lunga ascesa di 17 km che porta al Passo Ghimbegna (quota 1030 m), dopo aver attraversato Argallo, Zerni e Vignai. Il dislivello positivo, che sfiora i 1500 metri, è terminato: ora si scende verso il livello del mare da Bajardo, Ceriana e Poggio di Sanremo, affrontando nel finale la celeberrima discesa della Classicissima Milano-Sanremo. Spettacolare i 21 km di corsa che si sviluppano su 3 giri da 7 km. Un segmento pianeggiante e scorrevole che si svolgerà nel tratto della pista ciclopedonale nel comune di Sanremo che regala una meravigliosa vista mare e prevede l’attraversamento del tunnel di Capo Nero, una emozionante galleria-museo della Milano-Sanremo.

Davvero emozionante anche il tracciato del triathlon sprint che, nella frazione ciclistica, prevede la salita e la discesa del mitico Poggio di Sanremo.

Challenge Sanremo 2025 sarà una prova di qualificazione per The Championship, la finale mondiale del circuito internazionale Challenge Family.



Informazioni e iscrizioni sul sito www.challenge-sanremo.com.