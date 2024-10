Commercio, Natale (Pd): "Dieci anni di destra in Regione e sette anni di Bucci in Comune hanno portato alla desertificazione commerciale della Liguria"

“Dieci anni di destra in Regione e sette anni di Bucci in Comune hanno portato alla desertificazione commerciale della Liguria. I dati di Confcommercio e dell’Istituto Leoni sulla demografia d’impresa e la libertà economica, che vedono Genova all’82esimo posto su 107 città in Italia per fertilità di impresa e tra i 21 comuni a maggior rischio di desertificazione commerciale, confermano come le politiche del centrodestra abbiano messo in ginocchio le piccole attività", così Davide Natale segretario PD Liguria su Commercio.

"Il modello di Toti e Bucci in questi anni è stato quello di potenziare la presenza della grande distribuzione, prosegue, senza alcuna programmazione dimenticando le piccole attività commerciali, che sono presidio fondamentale per le città e i piccoli centri. Questo ha reso i centri abitati non solo più vuoti e con meno servizi per i cittadini, ma anche meno sicuri. Toti e Bucci hanno messo in ginocchio il commercio. È giunto il momento di un cambio netto, per frenare l’apertura di nuova grande distribuzione e incentivare e tutelare le piccole attività che sono presidio fondamentale. Questo quanto faremo", ha concluso Natale.