Sanremo, Giornata mondiale della pasta: venerdì apertura straordinaria dell'Archivio di Stato

L'Archivio di Stato di Imperia, in occasione della Giornata mondiale della Pasta, venerdì 25 ottobre p.v., apre straordinariamente la Sezione di Sanremo con una piccola esposizione documentaria dedicata al piatto simbolo della dieta mediterranea.

Gli interessati potranno accedere alla sala di studio sanremese, in Corso Cavallotti 362, dalle ore 09.30 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 18.00.

Durante l'orario di apertura sarà possibile anche consultare il patrimonio documentario della sezione.

L'accesso sarà libero per i visitatori della mostra, mentre per gli studiosi che desidereranno fermarsi per la consultazione sarà necessaria la prenotazione.

Sarà possibile prenotarsi scrivendo alla mail istituzionale: as-im@cultura.gov.it, entro le ore 16.00 di giovedì 24 ottobre, specificando l’oggetto della ricerca e, se possibile, le unità archivistiche che si vorrebbe consultare.

Le prenotazioni si considerano accettate previa conferma via e-mail da parte dell’Istituto.