Sanremo: 46enne marocchino pluripregiudicato è stato espulso dal territorio italiano, accompagnato al Cpr

Gli agenti del Commissariato di Sanremo hanno accompagnato, sabato scorso, un 46enne marocchino nel Cpr di Ponte Galeria.

L’uomo era stato colpito da un ordine di espulsione emesso dal Prefetto e del Questore di Imperia, Andrea Lo Iacono. Il 46enne era stato controllato mentre si aggirava con fare sospetto nei pressi di un supermercato della città matuziana. Era privo di documenti di identificazione e, dai successivi riscontri, era emerso che, da 20 anni in Italia, era stato fermato per tentato omicidio e dopo 4 anni è stato scarcerato.

Negli anni successivi l’uomo è stato tratto in arresto più volte per reati contro il patrimonio, in materia di stupefacenti e per resistenza e violenza. Vista la sua pericolosità sociale, è stato emesso il decreto di espulsione.