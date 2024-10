Fungaiolo cade nel bosco ad Apricale e incidente sull'Aurelia a Vallecrosia: doppio intervento del 118 (Foto)

Doppio intervento del personale medico del 118 in poco meno di un’ora nel ventimigliese. Il primo nell’entroterra ad Apricale quando, verso le 16.30, un fungaiolo di 73 anni è caduto nel bosco, procurandosi un trauma all’anca destra e al bacino. L’uomo è stato portato in ospedale al Santa Corona di Pietra Ligure, in codice giallo di media gravità.

Sul posto anche i Vigili del Fuoco di Ventimiglia, con il supporto della squadra SAF (Spelo Alpino Fluviale) di Sanremo, per soccorrere il fungaiolo. Le squadre intervenute hanno dovuto ricorrere a una manovra con corde, per portare il malcapitato in un posto sicuro, e accessibile per il trasporto in ospedale. Sul posto anche il Soccorso Alpino e la Croce Azzurra di Vallecrosia. Allertato anche Grifo per il trasporto in ospedale.

Un’ora dopo, in via Colonnello Aprosio a Vallecrosia si sono scontrati un’auto ed uno scooter. Ad avere la peggio un 38enne, portato in ospedale a Bordighera in codice rosso per un trauma alla caviglia.