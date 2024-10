Ospedaletti: Armando Bosio nominato responsabile dell'Organismo Indipendente di Valutazione per il triennio 2024-2026

Il Comune di Ospedaletti ha ufficializzato la nomina di Armando Bosio come nuovo titolare dell’Organismo Indipendente di Valutazione (O.I.V.) per il triennio 2024-2026. La nomina è stata formalizzata dal sindaco Daniele Cimiotti tramite il decreto del sindaco del 16 settembre 2024, e arriva al termine di un processo selettivo che ha visto la partecipazione di ben 66 candidati. Bosio, originario di Ventimiglia, è stato scelto "per la sua comprovata esperienza e per il rispetto di tutti i requisiti previsti dal bando pubblico", si legge nel documento.

L’Oiv è un organo fondamentale per garantire trasparenza e efficienza nella gestione della pubblica amministrazione. Si occupa di misurare e valutare le performance delle strutture organizzative del Comune e di proporre la valutazione annuale dei dirigenti di vertice. Negli anni il ruolo che andrà ad occupare Bosio è diventato ancora più centrale a seguito del Decreto Legislativo 150/2009, che richiede a tutte le amministrazioni pubbliche di adottare strumenti di controllo interni per migliorare la qualità dei servizi offerti ai cittadini.

Come sottolineato dall'amministrazione comunale di Ospedaletti, e in particolare dal sindaco Cimiotti, la scelta di Armando Bosio è stata dettata "dalla sua competenza e dal fatto che non presenta nessuna condizione di incompatibilità con il ruolo. Non ha infatti ricoperto incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o sindacali negli ultimi tre anni, come previsto dalla normativa vigente". L’organismo sarà supportato dal Segretario Comunale, Dott. Marcello Prata, che garantirà le funzioni di servizio tecnico e organizzativo.