CNA Imperia forma i nuovi professionisti di tatuaggio e piercing: al via il corso igienico-sanitario a Sanremo

Sei un tatuatore, piercer o estetista che esegue trucco permanente cromatico (TPC) e desideri esercitare in sicurezza e in regola con la normativa? CNA Imperia ha aperto le iscrizioni per la nuova edizione del Corso Igienico-Sanitario, fondamentale per ottenere l'idoneità igienico-sanitaria necessaria a lavorare in Liguria, secondo quanto stabilito dalle direttive regionali (DGR n. 787/2008, n. 831/2009 e DGR 593/2023).

Perché Partecipare: La Garanzia di CNA Imperia

Il corso proposto da CNA Imperia rappresenta una vera e propria garanzia di qualità e sicurezza, offrendo a tutti i partecipanti l'opportunità di acquisire le competenze igienico-sanitarie indispensabili per esercitare legalmente e professionalmente. Al termine del percorso, otterrai l’attestato riconosciuto dalla Regione Liguria, indispensabile per svolgere l'attività in conformità alle leggi vigenti.

Luciano Vazzano, Segretario Territoriale di CNA Imperia, sottolinea l'importanza di una corretta formazione: “La normativa igienico-sanitaria non tutela solo i professionisti, ma soprattutto i clienti. Per questo è fondamentale affidarsi a tatuatori, piercer ed estetiste abilitati, che operano in sicurezza e con competenze certificate. Scegliere operatori formati è l’unico modo per garantire servizi di qualità, riducendo al minimo i rischi per la salute”.

Contro l'Abusivismo: Scegli Solo Professionisti Certificati

CNA Imperia invita inoltre a non supportare l’abusivismo, un fenomeno purtroppo diffuso che mette a rischio la salute dei clienti e mina la credibilità dei professionisti qualificati. Affidarsi a operatori non certificati significa esporsi a rischi sanitari e di scarsa qualità. La formazione igienico-sanitaria è una tappa fondamentale per ogni professionista del settore, ed è grazie a corsi come questo che si garantisce un servizio sicuro e a norma.

Dettagli del Corso:

Durata : 30 ore (20 ore di teoria + 10 ore di pratica)

: 30 ore (20 ore di teoria + 10 ore di pratica) Calendario : Ogni lunedì, dalle 14:00 alle 20:30

: Ogni lunedì, dalle 14:00 alle 20:30 Sede : Uffici CNA Imperia, Via B. Asquasciati 12, Sanremo

: Uffici CNA Imperia, Via B. Asquasciati 12, Sanremo Partecipazione obbligatoria : almeno il 90% delle ore complessive

: almeno il 90% delle ore complessive Esame finale: prova scritta e colloquio per l’ottenimento dell’attestato

Il corso sarà condotto da esperti del settore che coinvolgeranno i partecipanti in simulazioni pratiche per applicare le competenze apprese in un contesto reale.

Iscriviti Subito e Diventa un Professionista Certificato

Non perdere l’opportunità di qualificarti professionalmente e lavorare in piena sicurezza, tutelando te stesso e i tuoi clienti. Per ulteriori informazioni su costi, modalità d’iscrizione e dettagli del corso, contattaci al 0184 500309 o scrivi a centroassistenza@im.cna.it .

CNA Imperia ti offre la formazione necessaria per diventare un professionista certificato e abilitato nel mondo del tatuaggio, piercing e trucco permanente.