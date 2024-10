I giornalisti Marco Francioso e Claudio Gallo a Sanremo per 'Le Emozioni dello Sport'

Proseguono le iniziative della Federazione Calcistica del Principato di Seborga in questo anno di celebrazioni del proprio decimo anniversario. Venerdì 8 novembre alle ore 21 presso la Sala della Federazione Operaia di via Corradi a Sanremo la FCPS ospiterà infatti la conferenza 'Le Emozioni dello Sport' tenuta da Marco Francioso (inviato speciale Mediaset) e Claudio Gallo (dirigente sportivo e giornalista) che tratteranno il tema dello sport come metafora della vita quotidiana. Particolare attenzione sarà riservata a tematiche quali disabilità, coraggio, impegno, famiglia, fair-play, descritte attraverso episodi tratti dall'infinita storia dell'agonismo di base e di alto livello. Protagonisti saranno personaggi conosciuti e meno conosciuti dal grande pubblico, accomunati attraverso la forza dell'esposizione, l'accento sui valori, l'emozione delle immagini, il significato dei gesti ed il contesto in cui avvennero quegli episodi, con l'aggiunta del giusto pathos da parte dei due relatori. L'evento, ad ingresso libero, è patrocinato dal Principato di Seborga e dalla organizzazione internazionale N.F.-Board.