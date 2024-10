Sanremo ringrazia Tenco e Rallye e sfiora il sold out: 95% degli alberghi pieni e circa 15mila persone in città (Foto)

Sanremo ringrazia il Premio Tenco e il 71° Rallye e torna a registrare numeri importanti in termini di presenze di turisti e appassionati. Grazie alla concomitanza di due eventi di grande richiamo, come la rassegna della musica d'autore e la tappa del rally, la Città dei Fiori ha vissuto una settimana straordinaria, con circa 15mila persone che hanno animato le vie del centro, il lungomare, l'Ariston e il tracciato del rally. A partire da giovedì 17 ottobre, data d'inizio del Premio Tenco, il 95% degli alberghi è stato prenotato, con ristoranti e locali affollati, regalando alla città un'atmosfera tipica dei mesi estivi.

Il tutto esaurito è stato evitato solo a causa del maltempo delle ultime ore. Il restante 5%, costituito perlopiù da turisti, è stato scoraggiato dalle previsioni meteorologiche che, fino a venerdì, segnalavano un'allerta arancione, poi gialla, su tutta la provincia di Imperia. Tuttavia, i numeri registrati restano estremamente positivi e in Comune, l'assessore al Turismo Alessandro Sindoni nei giorni scorsi aveva sottolineato l'importanza di guardare il lato positivo: e quindi una settimana (quasi) sold out.

La soddisfazione degli addetti ai lavori è stata evidente. “La concomitanza degli eventi ha permesso di avere hotel e ristoranti affollati", ha spiegato Christian Feliciotto di Federturismo. "Tutte le manifestazioni che attraggono flussi turistici sono benvenute, sia per l’economia, sia per l’immagine, poiché il nome di Sanremo continua a circolare. Il Premio Tenco e il Rallye di Sanremo contribuiscono a mantenere alta la reputazione della città, fungendo da ottima cassa di risonanza”.

Anche Silvio Di Michele di Federalberghi ha espresso soddisfazione: “È stata una settimana estremamente positiva. Da giovedì in avanti, abbiamo registrato il 95% delle camere prenotate. Speravamo in qualcosa di più per questo sabato, ma il maltempo ha influenzato le decisioni dei turisti. Tra 10 giorni ci sarà il ponte del primo novembre, per il quale ci aspettiamo un altro weekend con ottime presenze”.