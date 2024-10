Sanremo: sabato prossimo il gazebo di Fratelli d'Italia in zona Foce per la campagna elettorale

Fratelli d’Italia Sanremo scende ancora una volta, in piazza tra la gente per continuare la campagna elettorale che definirà la nuova giunta regionale.

“Vi aspettiamo sabato pomeriggio, dalle 15 alle 18 in zona foce - commenta il coordinatore cittadino Antonino Consiglio - adiacente al supermercato coop. Saremo presenti con il gazebo per incontrare i residenti del quartiere; il gazebo, oltre ad offrire un’opportunità di confronto diretto, sarà anche l’occasione per incontrare i 4 candidati di Fratelli d’Italia al consiglio regionale. Sarà presente il Senatore Gianni Berrino, i vice Graziano Pedante e Stefano Bottero, unitamente al direttivo cittadino, dirigenti e simpatizzanti. Continua Antonino Consiglio ricordando che si voterà domenica 27 ottobre dalle ore 7 alle ore 23 e lunedì 28 dalle ore 7 alle ore 15. Concludono i vice Pedante e Bottero ringraziando anticipatamente chi parteciperà al gazebo".