Sanremo, festa per i 12 mesi dalla riapertura di Villa Luca a Coldirodi, la soddisfazione di Di Malta: "Un'esperienza difficile ma davvero entusiasmante"

Domenica 20, alle 18.00, l’Acli di Sanremo si appresta a spegnere la prima candelina dalla riapertura di Villa Luca a Coldirodi.

‘Non era né semplice né scontato – spiega il presidente Flavio Di Malta - riuscire a far rifiorire un sito museale così particolare. Il sito museale, infatti, dai racconti delle centinaia di ospiti accolti in questi mesi, sorprende proprio per la ricchezza custodita in piccolo borgo come Coldirodi, tanto da rendere ogni visita un’esperienza e una scoperta che supera ogni più rosea aspettativa.

In questo periodo i volontari delle Acli hanno garantito, in accordo e con la stretta collaborazione dell’assessorato alla cultura del Comune di Sanremo, tre giorni di apertura settimanale, con la presenza di almeno tre persone per turno. Sempre a cura delle Acli locali sono state organizzate quattro mostre temporanee: la mostra fotografica ‘Il g(i)usto delle Acli’ di Daniele Cametti Aspri ed Elena Galimberti, la mostra sensoriale inclusiva ‘Visioni oltre la luce’ di Paola Arrigoni in collaborazione con l'Unione Italiana Ipovedenti e Ciechi, ‘Biodiversità in Erbario’ di Marco Damele, e la mostra fotografica dell’artista Bart Herreman, occasioni esclusive per scoprire o riscoprire l’intero complesso museale. I visitatori sono stati più di 1100 da settembre 2023 a settembre 2024 tra cui gruppi, scolaresche e associazioni di vario genere molte delle quali dedicate alle persone con fragilità.

L’attività non si è concentrata solo sulla dimensione artistica ed espositiva, ma ha anche toccato aspetti culturali e letterari. Sono state infatti numerose le presentazioni di libri, sia con le ‘Domeniche letterarie’, appuntamento mensile, sia con altri autori intervenuti in vari momenti dell’anno. A corollario delle varie attività, si sono tenuti anche concerti benefici e momenti informativi, tra cui va ricordato in particolare l’incontro con la neo-premiata ‘Cittadina Benemerita’ astronoma Chiara Ferrari".

"Un'esperienza difficile ma davvero entusiasmante. È stato bello vedere un intero paese riaccendersi intorno a questo luogo simbolo, da sempre orgoglio di tutti i collantini e oggi punto di riferimento per tutti i sanremesi grazie a quei volontari che per primi ci hanno creduto e si sono impegnati. Un patrimonio da continuare a tenere vivo con il sostegno di tutti, per evitare che torni nell'ombra.’ (dichiara Flavio Di Malta presidente dell’associazione)

La festa di domenica sarà un ringraziamento a tutti i volontari e le volontarie che si sono prodigati in questa impresa. Sarà anche l'occasione per lanciare il secondo anno del progetto congiunto con il Comune di Sanremo e per organizzare le varie attività sociali parallele, che il circolo di Coldirodi sta portando avanti dopo aver bonificato e messo in sicurezza l’area adiacente ai giardini".