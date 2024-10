Sanremo: per l'allerta meteo arancione aperto il Centro Operativo Comunale per un costante monitoraggio del territorio

In relazione all'allerta meteo arancione emanata da Arpal-Protezione Civile a partire dalle ore 13 di oggi (giovedì 17 ottobre) e sino alle ore 8 di domani (venerdì 18 ottobre), è stato prontamente aperto il Centro Operativo Comunale per un costante monitoraggio del territorio, alla presenza del sindaco Alessandro Mager e del comandante della Polizia municipale Fulvio Asconio.

Attivate anche le squadre di protezione civile comunali.

Si è quindi deciso di provvedere alla chiusura:

- dalle 14 di oggi (e sino alle 8 di domani mattina) di cimiteri, parchi e giardini comunali

- dalle19 di oggi (e sino alle 8 di domani mattina) degli impianti sportivi comunali e dei sottopassi

Sempre dalle 19, vige il divieto di accesso al molo lungo di Porto Vecchio. Sospesi anche i mercati su area pubblica e le rimozioni dei veicoli per il lavaggio strade.. Nel pomeriggio seguirà un ulteriore incontro operativo per valutare eventuali altre disposizioni. In caso di bisogno, contattare il Pronto Intervento al numero 800 602 800.