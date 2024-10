Presidente f.f. Alassandro Piana:” Legge di Bilancio 2025, inserita proposta della Lega che cambia la norma sull’ affidamento dei minori e libera milioni di euro per i Comuni”

Legge di Bilancio 2025, Presidente f.f. Alessandro Piana: ”Inserita proposta della Lega che cambia la norma sull’ affidamento dei minori e libera milioni di euro per i Comuni.”



“Nella legge di Bilancio 2025 discussa nelle scorse ore dal Consiglio dei Ministri, il governo ha inserito una norma che cambia l’affidamento dei minori da parte dei tribunali per i minorenni. Oggi, le spese dei ragazzi che vengono assegnati alla tutela del sindaco sono a carico dei Comuni.”- commenta il Presidente facente funzioni della Regione Liguria Alessandro Piana, che prosegue: ”Se la misura sarà confermata nell’iter di approvazione legge di Bilancio, il costo del mantenimento passerà nelle mani dello Stato. Una battaglia storica della Lega che libererà diversi milioni di euro per i Comuni, avendo avuto la delega agli Enti Locali so quanto sia importante per i Comuni, soprattutto quelli di piccole dimensioni, poter usufruire di risorse aggiuntive da poter investire.”.