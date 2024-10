Terminate le verifiche del 71° Rally di Sanremo: tutto pronto per la gara del weekend (Foto)

Si sono concluse le verifiche del 71° Rallye Sanremo, la tradizionale gara che si svolge sul territorio locale valevole per il Campionato Italiano Assoluto Rally-Sparco, lo European Rally Trophy, la Coppa Rally Zona-2, oltre ai trofei di marca, Michelin Trofeo Italia, Trofeo Accademia Pirelli, GR Yaris Rally Cup di Toyota e Suzuki Rally Cup.

Saranno 111 gli equipaggi che scenderanno la pedana di Corso Imperatrice davanti a Casinò guidati dal riconfermato campione italiano 2024 Andrea Crugnola, affiancato da Pietro Elia Ometto, mattatori della stagione con la loro Citroën C3, ansioso di conquistare la prima vittoria nella Città dei Fiori (nel suo palmares solo due secondi posti); Crugnola che dovrà vedersela con avversari particolarmente agguerriti, come Simone Campedelli e Tania Canton, Škoda Fabia RS, che partiranno immediatamente dopo, quindi la Toyota GR Yaris di Giandomenico Basso-Lorenzo Granai, vincitori del Sanremo 2023 e unici a conquistare il successo in una gara in questa stagione. Il 71° Rallye Sanremo è anche la quarta e gara finale della Coppa Rally di Zona-2 e si presume che ci sarà battaglia fra gli aspiranti alla Finale Nazionale del Lanterna.

Oltre all’incandescente gara tricolore moderna le strade dell’entroterra ligure saranno affrontate domani e domenica anche dalle vetture storiche del 39° Sanremo Rally Storico, 45 delle quali iscritte nel FIA European Historic Championship e 36 Campionato Italiano Rally Auto Storiche, seguite dalle altrettanto storiche auto della 38esima Coppa dei Fiori di Regolarità a media, cui andranno ad aggiungersi le due protagonista dell’Eco Rally e la dozzina di auto da sogno del raduno del Club Italia.

La stagione 2024 del Campionato Italiano Rally Auto Storiche avrà il suo ultimo palcoscenico nella suggestiva Riviera dei Fiori, scenario del 39° Sanremo Rally Storico. A fare da atto conclusivo del 2024 sarà proprio la competizione organizzata dall’Automobile Club del Ponente Ligure, che nel prossimo fine settimana accoglierà anche i protagonisti del FIA European Historic Rally Championship, giunti al penultimo round, e l’appuntamento finale del Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco e del CIAR Junior, nonché della Coppa Rally di 2^ Zona.

Saranno due le giornate di competizione, vale a dire sabato 19 e domenica 20 ottobre, che vedranno sfidarsi gli equipaggi a bordo delle regine del passato lungo i passaggi di “Montalto”, “Carpasio-Rezzo”, “Calderara-Testico”, “Vignai”, “Ghimbegna-San Romolo” e “San Romolo-Perinaldo”, per un totale di undici prove speciali spalmate su 133,99 chilometri competitivi, con partenza e arrivo allestiti come di consueto a Corso Imperatrice. Qui, nel cuore di Sanremo, oltre ai vincitori della gara verranno incoronati anche i nuovi campioni del CIR Auto Storiche.



ISCRITTI | Saranno 55 gli equipaggi del tricolore che prenderanno parte alla kermesse sanremese, ai quali si aggiungono gli equipaggi stranieri rappresentanti ben dieci nazioni (Spagna, Irlanda, Francia, Belgio, Gran Bretagna, Svizzera, Polonia, Repubblica Ceca, Ungheria e Germania) e che concorreranno esclusivamente per la validità europea.



4°RAGGRUPPAMENTO: partita ancora aperta con Matteo Luise che dopo l’ottimo risultato ottenuto sugli asfalti dell’Isola d’Elba avrà l’obiettivo di portare a casa il secondo sigillo consecutivo che potrà consegnargli il titolo italiano di 4°Raggruppamento, classifica che conduce con 99 punti. Il pilota di Adria sarà infatti al via con Melissa Ferro alle note sulla sua Fiat Ritmo 130 Abarth, al volante della quale cercherà di chiudere la due giorni sanremese davanti a Riccardo Mariotti, secondo con 91,5 punti che in Liguria correrà al fianco di Giuseppe Tricoli su Ford Sierra Cosworth. Occhi puntati anche su Valter Pierangioli, che tenterà di salire nuovamente sul podio assieme ad Arianna Ravano su altra Ford Sierra Cosworth, con cui ha centrato il terzo posto assoluto all’Elba, mentre non manca Alessandro Bottazzi in coppia con Carmelo Cappello su Opel Corsa GSI.



3°RAGGRUPPAMENTO: battaglia anche tra Natale Mannino e Tiziano Nerobutto, che si contendono il vertice nella graduatoria di categoria, con il pilota trentino, affiancato da Francesca Nerobutto su Opel Kadett, che nell’appuntamento elbano ha avuto la meglio sul siciliano, costretto al ritiro per via di un’uscita di strada. Determinato però il palermitano, affiancato sempre da Giacomo Giannone su Porsche 911 SC, con l’obiettivo di sorpassare Nerobutto e aggiudicarsi così il titolo italiano di 3°Raggruppamento per il secondo anno di fila e il tricolore assoluto, in quanto distante dal leader Palmieri di sole nove lunghezze. Non manca la presenza di “Zippo”, in corsa per il titolo europeo assoluto e di Category 3, classifiche di cui occupa la prima posizione, al volante dell’Audi Quattro condivisa con Nicola Arena, con il quale ha conquistato il primo posto di raggruppamento allo scorso Rally Elba Storico. A Sanremo ci sarà anche Enrico Volpato su Ford Escort RS con Samuele Sordelli alle note, così come Giuseppe Massimo Giudicelli, in coppia con Simone Marchi su Volkswagen Golf GTI, mentre Stefano Sbalchiero, navigato da Miriam Iuretig, sarà in gara su Fiat 127 L.



2°RAGGRUPPAMENTO: tanti gli equipaggi in lizza per il 2°Raggruppamento, a cominciare da Matteo Musti, che al volante della Porsche 911 RS e con Claudio Biglieri sul sedile di destra proverà a mettere le mani sul titolo di categoria, replicando il successo ottenuto nel 2023. Il pilota di Voghera, primo di raggruppamento con 114 punti, dovrà però guardarsi le spalle da Luigi Orestano, su Porsche Carrera RS condivisa con Maurizio Barone, in piazza d’onore provvisoria nella graduatoria tricolore con 105 punti. In corsa per la vittoria di Sanremo ci saranno anche Lucio Da Zanche e Gianfranco Cunico, entrambi su Porsche Carrera RS e coadiuvati rispettivamente da Daniele De Luis e Luigi Pirollo e che lo scorso anno si aggiudicarono il primo e il secondo posto assoluto della trentottesima edizione della gara salendo sul podio assieme a “Lucky”, questa volta assente all’appuntamento del ponente ligure. Da Zanche, dopo aver messo la firma sui successi del 2022 e del 2023 proverà quindi a centrare il tris. Spicca il nome di Antonio Fassina, in gara sulla leggendaria Lancia Stratos condivisa con Marco Verdelli, così come quello di Giovanni Emanuele Nucera, che dopo l’assenza al Lana Storico, alle Alpi Orientali e all’Elba Storico torna tra le fila dell CIRAS con Christian Soriani su altra Porsche Carrera, vettura con la quale saranno ai nastri di partenza anche Nicola Salin e Giulia Cova. Pronti alle sfide sanremesi, sempre su Porsche, anche Oreste Pasetto e Carlotta Romano.



1°RAGGRUPPAMENTO: non mancheranno le battaglie tra gli interpreti del 1°Raggruppamento, primo fra tutti Giuliano Palmieri, che in coppia con Lucia Zambiasi su Porsche 911 S avrà la possibilità di chiudere la stagione con il doppio titolo italiano, in quanto detiene anche la leadership nella classifica assoluta con 127 punti complessivi. Sempre sulla vettura della casa di Stoccarda, sarà al via Antonio Parisi, in corsa per l’europeo nella Category 1 con Giuseppe D’Angelo, con cui occupa la seconda posizione nella graduatoria della serie continentale. Presenti anche Marcello Pollara, su altra Porsche con Andrea Sarah Tardito, e Giuseppe Leggio, navigato da Rosario Gurrieri su BMW 2002 TI.



PROGRAMMA | Ad aprire le danze della trentanovesima edizione del Sanremo Rally Storico sarà la sessione di shakedown dalle ore 11.00 alle 13.30 di venerdì 18 ottobre. Le sfide proposte dagli asfalti della Riviera dei Fiori partiranno nella giornata successiva di sabato 19 ottobre, con le prime sei speciali lungo i passaggi di “Montalto”, “Carpasio-Rezzo” e “Calderara-Testico” inaugurati dalla cerimonia di partenza allestita in Corso Imperatrice a Sanremo, con il passaggio in pedana della prima vettura in programma per le ore 14.30. La gara proseguirà l’indomani, domenica 20 ottobre, con la seconda tappa del rally che prevede gli ultimi cinque passaggi sui tratti cronometrati di “Vignai”, “Ghimbegna-San Romolo” e “San Romolo-Perinaldo”, mentre l’arrivo finale è previsto per le 17.45 nel cuore di Sanremo.



Lo scorso anno ad aggiudicarsi la vittoria assoluta del 38° Sanremo Rally Storico furono Da Zanche-De Luis su Porsche Carrera RS di 2°Raggruppamento, seguiti da Cunico-Pirollo su Porsche 911 SC di 4°Raggruppamento e “Lucky”-Pons su Lancia Delta Integrale di 4°Raggruppamento. Volpato-Sordelli su Ford Escort RS conquistarono la classifica di 3°Raggruppamento, mentre Palmieri-Zambiasi su Porsche 911 S ottennero la vittoria tra i concorrenti del 1°Raggruppamento.

Sarà grande l'attesa sul piano sportiva, che però comporterà anche delle inevitabili modifiche alla viabilità, atte a garantire la massima sicurezza dei partecipanti e anche di cittadini e turisti.