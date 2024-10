Boom delle meme coin: volano BRETT, NEIRO e MOG mentre la prevendita di PEPU raggiunge 20 milioni di dollari

Il continuo alimentarsi del conflitto in Medio Oriente ha portato, negli ultimi tempi, a un crollo sostanziale del mercato delle criptovalute, che ha visto BTC ed ETH scendere dal punto più alto raggiunto dall’inizio dell’anno.

Ora Bitcoin ha recuperato terreno ed è sopra i $67.000, mentre le meme coin stanno affrontando un momento esplosivo, con la maggior parte in verde o con un guadagno settimanale importante.

Che si tratti di un momento positivo per questa nicchia del mercato crypto lo si vede anche dal successo che stanno riscuotendo alcune prevendite: in particolare brilla su tutte quella di Pepe Unchained, un nuovo progetto di meme coin che ha raggiunto lo straordinario traguardo di $20 milioni in poco tempo.

Volano le meme coin: BRETT, NEIRO e MOG in testa

La ripresa del mercato ha portato a un generale rialzo delle meme coin, che hanno guadagnato percentuali interessanti nella settimana. In particolar modo spiccano alcune come BRETT, che ha guadagnato oltre il 21% nei 7 giorni, anche se oggi sta ritracciando di un 2%.

Con una capitalizzazione di mercato totale di 1 miliardo di dollari, nonostante il calo odierno, Brett sta vivendo un forte slancio e, nonostante ci sia una certa pressione di vendita, si prevede presto un'altra impennata. Nel mese scorso, il token è aumentato del 40%, beneficiando del rinnovato interesse per le meme coin.

First Neiro On Ethereum (NEIRO) ha visto un notevole aumento, con un incremento di quasi il 5.000% nell'ultimo mese dal suo listing su Binance. Neiro ha guadagnato oltre il 19% negli ultimi 7 giorni e oggi mantiene uno 0,20% al rialzo: le prospettive a lungo termine rimangono positive, poiché la sua comunità si espande rapidamente.

Inoltre First Neiro On Ethereum è entrata nella top 100 per capitalizzazione di mercato. Nel breve termine, i molteplici rimbalzi dai minimi RSI indicano un potenziale slancio al rialzo, con il prezzo che trasforma la resistenza in supporto.

Anche Mog Coin (MOG) è una popolare meme coin che ha attirato molta attenzione: oggi mantiene un rialzo del 2,34% ma il suo guadagno settimanale supera il 38%. Tuttavia Mog Coin ha mostrato un modello coerente di rialzi e ricadute, per cui un altro ritiro potrebbe essere all'orizzonte.

POPCAT e BOME in netta salita

Popcat (POPCAT) è una meme coin costruita su su Solana, che dopo aver subito un calo di quasi il 7,65%, ha ripreso la sua corsa verso l’alto con un guadagno giornaliero dello 0,10% e settimanale del 3,08%.

La sua comunità rimane ottimista sul potenziale di Popcat: con una capitalizzazione di mercato di 1,20 miliardi di dollari, Popcat sembra destinata a raggiungere i 2 miliardi di dollari, il che lo rende un acquisto molto interessante al momento.

Anche BOME ha registrato un guadagno molto interessante nell'ultima settimana, con quasi il 40% in più: non è una meme coin qualsiasi, infatti ora è la terza più grande in circolazione. Inoltre l'Open Interest sui future per BOME è raddoppiato in una sola settimana, passando da 57 milioni di dollari a oltre 131 milioni di dollari.

Anche Pepe Unchained risente del flusso positivo e vola a $20 milioni in prevendita

Pepe Unchained ha raggiunto il traguardo di 20 milioni di dollari nella sua prevendita in corso. Il progetto offre opportunità di staking durante la prevendita, fornendo un APY del 110% al momento: sono già stati bloccati oltre 1,4 miliardi di token $PEPU.

Pepe Unchained sta attirando l'attenzione con la sua nuova "Pepe Chain", una soluzione Layer 2 creata per affrontare i problemi di scalabilità della meme coin $PEPE originale. Ethereum, pur essendo la seconda blockchain più grande, ha delle limitazioni, come l'elaborazione di sole 15 transazioni al secondo, che rendono il trading di meme coin lento e costoso.

Pepe Unchained mira a risolvere questi problemi offrendo transazioni più veloci ed economiche tramite la Pepe Chain, il che aumenta l'efficienza e riduce le commissioni. Questo miglioramento consente ai trader di reagire rapidamente ai cambiamenti di mercato e di spostare agevolmente gli asset tra Ethereum e la Pepe Chain.

Durante i mercati rialzisti, le commissioni di Ethereum spesso aumentano, quindi Pepe Chain fornisce una soluzione preziosa per i trader di meme coin che hanno dovuto affrontare ritardi e costi elevati. Pepe Unchained dimostra che le meme coin possono risolvere problemi reali della blockchain pur rimanendo di base divertenti.

Il team di Pepe Unchained ha inoltre introdotto il "Pepe Frens with Benefits", un programma di sovvenzioni progettato per supportare gli sviluppatori che lavorano sulla sua blockchain Layer 2. Le richieste potranno essere effettuate a partire dal Q4 del 2024, dando alla comunità la possibilità di contribuire al crescente ecosistema $PEPU.

Con tutte queste innovazioni, Pepe Unchained (PEPU) ha il potenziale per diventare un progetto 100x nel momento del listing sui DEX.

Per acquistare PEPU, ora venduto a $0,0103, basterà collegare il proprio crypto wallet alla pagina ufficiale e utilizzare ETH, USDT, BNB o una carta di credito/debito bancaria per l’acquisto.

Si potrà inoltre per restare aggiornati sulle novità del progetto, entrando a far parte della comunità di Pepe Unchained, presente su X e Telegram.