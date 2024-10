Maltempo sulla Liguria: per ora la nostra provincia sembra 'tranquilla': piogge e temporali sul Levante della regione

Prosegue fino alla mezzanotte di oggi lo stato di allerta giallo per temporali sulla nostra provincia, anche se al momento le strutture temporalesche stanno colpendo prevalentemente il Levante della nostra regione.

La modellistica continua a proporre variazioni e sono troppe e troppo ravvicinate le variabili in gioco, per consentire una collocazione dei minimi di pressione ragionevolmente certi. Gli ultimi aggiornamenti vedono comunque una minore incidenza dei fenomeni rispetto a quanto preventivato.

Il secondo passaggio della perturbazione previsto per oggi sembra ridotto rispetto alle previsioni di ieri, ma resta comunque l’attenzione per eventuali precipitazioni nella giornata odierna. Sulla nostra provincia le stime relative alle precipitazioni risultato ridotte, resta una possibile maggiore criticità sul Centro Levante. Non è comunque da escludere che, nel corso del pomeriggio e della serata, si possano nuovamente verificare precipitazioni.