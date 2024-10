Confermato il peggioramento del tempo sulla Liguria: allerta gialla per temporali sulla nostra provincia fino a mezzanotte di domani

Come era previsto già nelle scorse ore cresce l’allerta per la nostra regione, soprattutto per il savonese, Genova e il Levante ligure, dove diventerà arancione. Anche la nostra provincia vede lo stato di allerta, di gravità inferiore fissato a giallo, ma viene esteso a tutta la giornata di domani e non solo fino alle 18 di oggi. Sarà giallo fino alla mezzanotte di domani.

La parte più strutturata della perturbazione in corso è adesso sul savonese ma anche sulla nostra provincia stanno aumentando le piogge. Occhi puntati sul terreno che, essendo giù talmente saturo, sono sufficienti precipitazioni di questo tipo per generare allagamenti diffusi in città, ed aumento delle altezze di torrenti e fiumi.

Anche gli aggiornamenti modellistici odierni confermano lo scenario meteorologico estremamente complesso sulla Liguria, almeno fino alla parte centrale di sabato. Questa mattina è entrato sulla Liguria il primo impulso perturbato, che ha prodotto un scrosci intensi in tutta la provincia ma ancora più forti su savonese e genovesato.

Le condizioni generali, fino a tutto venerdì, sono quelle favorevoli all’instaurarsi della convergenza fra scirocco caldo e umido da sud-est e venti settentrionali più freddi e secchi: a seconda della loro intensità avremo diverse intensità e diversi posizionamenti delle precipitazioni. In generale, piogge diffuse e temporali forti e organizzati saranno caratterizzati da lentissimo spostamento, con elevato rischio di stazionarietà dei fenomeni più intensi specie sul centro levante.

Nella notte fra oggi e domani una parziale attenuazione mentre, dal pomeriggio di domani entrerà sulla Liguria la parte più strutturata della perturbazione, ostacolata nel suo cammino verso levante dall’alta pressione sull’Europa orientale, che porterà le cumulate più elevate proprio sul centro levante.

Oggi, quindi, allerta gialla per temporali sull’imperiese fino alla mezzanotte di domani. Diventerà arancione sul resto della Liguria.

Le previsioni nel dettaglio

Il transito di un primo impulso perturbato determina oggi piogge diffuse di intensità fino a forte e cumulate elevate. I fenomeni potranno assumere carattere di rovescio o temporale con alta probabilità di temporali forti. Venti a tratti forti (50-60 km/h) e rafficati in rotazione dai quadranti settentrionali su Centro-Ponente. Mare localmente molto mosso per onda viva da Est/Sudest.

Nella notte persistono condizioni di spiccata instabilità con alta probabilità di temporali forti e/o organizzati specie su Centro-Levante. Dalla mattinata l'approssimarsi di una nuova perturbazione determina piogge diffuse di intensità fino a forte e cumulate fino a elevate. Alta probabilità di temporali forti, organizzati e persistenti su savonese, Genova e Levante.

Venerdì residua instabilità con rovesci e temporali sparsi in particolare su Centro-Levante con bassa probabilità di fenomeni forti fino al mattino. Venti localmente forti (40-50 km/h) meridionali in attenuazione dal pomeriggio. Mare localmente molto mosso per onda da Sud/Sudovest con periodo in allungamento fino a 8 s.