Sanità, attivati i prelievi per bambini e bambine fino ai 6 anni nel distretto ventimigliese

Attivati nel Distretto Ventimigliese a partire da ottobre i prelievi per i bambini fino a 6 anni. I prelievi vengono eseguiti a Villa Olga (corso Genova 88), su appuntamento, telefonando al numero 0184/534986 (Lunedì-Martedì-Mercoledì-Venerdì, dalle 13.30 alle 14.30)



"Con l'attivazione di questo servizio – sottolinea la Dott.sa Paola Camia Direttore del Distretto Socio Sanitario di Ventimiglia -, siamo riusciti a rispondere ai bisogni dei nostri pazienti più piccoli e ad uniformare l'offerta con i distretti sanitari di Sanremo e Imperia. Eseguire il prelievo del sangue ai bambini non è una cosa semplice, in quanto occorrono esperienza, predisposizione, manualità, pazienza, capacità di gestire i piccoli pazienti, infondendo loro sicurezza e tranquillità, perché non subiscano un trauma che potrebbero poi portarsi dietro per tutta la vita. Grazie alla professionalità del pediatra della struttura Dott. Antonios Thanos e del personale infermieristico qualificato assegnato dalla direzione delle professioni sanitarie aziendale, forniremo un servizio di qualità alla popolazione del distretto ventimigliese."

“Esprimo grande soddisfazione come amministratore e cittadino – afferma il vicesindaco di Ventimiglia Marco Agosta -, la nostra città ha aggiunto un servizio in più dedicato all'utenza, in particolare per i bambini e le bambine. Colgo l'occasione per ringraziare Asl1 per essere riusciti a rispondere ad una esigenza sentita ed attesa dalla cittadinanza”.

La dott.sa Mirella Nigro pediatra di base di Ventimiglia, che ha collaborato all'attivazione del servizio ha detto: “, vorrei sottolineare l'importanza di questo servizio che è stato richiesto in passato più volte da noi pediatri. Servizio che definirei indispensabile per i pazienti soprattutto per coloro i cui familiari non sono automuniti. Sarà inoltre possibile ridurre i tempi d'attesa ed accogliere il piccolo paziente in un ambiente confortevole e rassicurante che aiuterà sicuramente a consolidare quel rapporto di fiducia che deve esistere tra medici ed utenza. La lodevole iniziativa della dottoressa Camia va inquadrata in un progetto specifico che vuole che la pediatria sia sempre più vicina alle esigenze delle famiglie.”

“Come Azienda Sanitaria siamo soddisfatti per essere riusciti ad aggiungere un servizio, dice il DSS di Asl1 Dott. Fabrizio Polverini, affinché l'offerta alla cittadinanza possa essere omogenea su tutti e tre i distretti”.