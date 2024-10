Sanremo: mercoledì 23 ottobre torna a riunirsi il Consiglio comunale, ecco l'ordine del giorno

Il Consiglio comunale del Comune di Sanremo sarà convocato mecoledì 23 ottobre. Da quanto trapelato, l'amministrazione ha fissato per la prossima settimana la riunione mensile ordinaria, data che permetterebbe di non andare eccessivamente a ridosso delle votazioni per le elezioni regionali e concedere nel contempo alle commissioni consiliari di discutere quelli che saranno gli argomenti portati in esame durante il consiglio.

Tema principe di questa riunione sarà quello del bilancio consolidato, accompagnato dalla nomina del presidente del collegio dei revisori dei conti. Verrà poi discusso un nuovo regolamento di interventi in materia di diritto allo studio e assistenza scolastica, più eventuali altre questioni che potranno essere portate all'attenzione del Consiglio comunale.