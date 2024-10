Camporosso tra le Righe: Marco Reghezza Presenta 'De Bello Pucciniano' tra Musica, Psiche e Grandi Voci

"Secondo appuntamento della rassegna letteraria "Camporosso tra le righe", presso la sala Mario Saredi del comune di Camporosso, sabato 19 ottobre ore 17:00; dopo la prima presentazione del libro "Di pietra e di Sogno" di Luciano Villa, tocca al libro di Marco Reghezza, il "De bello pucciniano".

E' un libro molto particolare che analizza il sottofondo psicologico che ha portato Puccini ad infierire sulla figura femminile principale sul palco nelle prime 6 opere e poi a minacciare anche la figura del maschile del tenore da "La fanciulla del West" in avanti.

Non si tratta di un libro per specialisti del melodramma, ma di una lettura non difficile che può interessare tutti gli appassionati di musica e arte in generale.

Il libro ha ottenuto l'apprezzamento di grandi musicologi come Renzo Cresti e Cesare Guzzardella, della Associazione Culturale "Dante Alighieri" di Anversa, di famosi cantanti come Carlos Alvarez, baritono per eccellenza a livello internazionale, di Israel Lozano, pupillo di Placido Domingo, etc....

E' stato presentato a Radio Vaticana, ai "Martedì letterari" del Casinò di Sanremo, in università, conservatori e accademie. Si tratta inoltre di un testo utilissimo nelle classi terminali del Liceo Musicale in quanto fornisce molti spunti comuni tra arti differenti. Per questo motivo è stato elogiato anche da Carlo Delfrati (fondatore della Società Italiana Educazione Musicale).

La presentazione coinvolgerà l'autore che dialogherà con il prof. Jacopo Marchisio, docente di lettere classiche molto attivo in campo teatrale e televisivo. Ad esemplificare le spiegazioni date interverrà la pianista imperiese Luisa Repola che accompagnerà il soprano Gabriella Carioli che farà gli onori di casa".