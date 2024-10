Sanremo, uomo investito sulle strisce in via Volta: trasportato al pronto soccorso in codice giallo (Foto)

Questa mattina si è verificato un incidente stradale poco dopo le 10 in via Volta, a Sanremo. Un uomo di 64 anni, che stava attraversando la strada sulle strisce pedonali, è stato investito da un’auto in transito.

Sul posto sono immediatamente intervenuti la Polizia Municipale e i soccorritori della Croce Rossa. Dopo essere stato stabilizzato, l'uomo è stato trasportato in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale di Sanremo per accertamenti. Le forze dell'ordine sono ora al lavoro per ricostruire la dinamica dell'incidente.