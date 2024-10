Sanremo: detenuti appiccano un fuoco in carcere, intervento della Penitenziaria e tre sezioni completamente evacuate

Nuovi momenti di tensione, ieri sera nel carcere di Valle Armea a Sanremo. Intorno alle 21 alcuni detenuti hanno dato fuoco ad una serie di suppellettili, creando una grande nube di fumo che ha investito le tre sezioni del penitenziario.

E’ subito scattato l’allarme e, grazie all’intervento del personale di Polizia Penitenziaria della caserma (anche molti liberi dal servizio), i circa 140 detenuti sono stati evacuati e posti all’intento dell’area passeggi. Una situazione di difficile gestione, quella di ieri, che ha visto per due ore gli agenti al lavoro, con molti detenuti totalmente ubriachi.

“Servono misure efficaci e immediate – ha detto Fabio Pagani della UilPa Penitenziaria - a partire dalla riduzione della densità detentiva, dal rafforzamento della Penitenziaria e dall’assicurazione dell’assistenza sanitaria e psichiatrica. Il carcere matuziano rischia il tracollo da un momento all’altro e lo abbiamo già più volte ribadito. Vorremmo sapere cosa ne è stato dei provvedimenti annunciati dal Ministro della Giustizia, Carlo Nordio, all’indomani della conversione dell’inutile decreto carceri, quando aveva anticipato che avrebbe chiesto pure un incontro al Presidente Mattarella”.

“Dopo due anni – termina Pagani - le condizioni di lavoro della Polizia Penitenziaria sono ulteriormente peggiorate. Sotto il Governo Meloni le condizioni delle carceri e di lavoro per gli agenti sono ancora più indegne che in passato per una nazione civile”.