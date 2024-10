Ventimiglia, parcheggi abusivi sul marciapiede di via Scalo Merci: al via intervento di messa in sicurezza

Intervento di messa in sicurezza per il marciapiede di via Scalo Merci a Ventimiglia soggetto a parcheggi abusivi da parte degli automobilisti. I lavori si sono svolti nella mattinata odierna.

"Abbiamo messo in sicurezza il marciapiede visto che, anche se non esistevano parcheggi, c'era un abusivismo completo: le macchine parcheggiavano lì causando disagi e problematiche ai pedoni e soprattutto ai disabili che vivono in quella zona" - fa sapere l'assessore ai Lavori pubblici e manutenzioni, al Verde pubblico, alle Frazioni e ai Cimiteri Domenico Calimera - "I lavori sono iniziati questa mattina e si sono conclusi a mezzogiorno".

"I lavori proseguono in città" - svela l'assessore - "Nei prossimi giorni vi saranno altri interventi a Ventimiglia".