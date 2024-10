Apricale, oggi si festeggiano i 19 Anni di eccellenza alla residenza protetta "Anselmo Pisano" di

La Residenza Protetta "Anselmo Pisano", situata tra le pittoresche colline di Apricale, sta per festeggiare un anniversario straordinario: 19 anni di impegno, passione e dedizione nell'assistenza agli anziani. In uno dei borghi più belli d'Italia, questa struttura ha lasciato un segno indelebile nella comunità, distinguendosi per la sua serietà, professionalità e il calore umano che offre ai suoi ospiti.

Dal suo inizio, la Residenza Protetta "Anselmo Pisano" si è posta come punto di riferimento per l'assistenza medica e infermieristica di alta qualità per gli anziani della regione. Tuttavia, ciò che rende questa residenza veramente unica è il suo impegno costante nel creare un ambiente che offre non solo assistenza medica, ma anche amore e affetto, proprio come una vera famiglia.

In un mondo in cui l'assistenza agli anziani è spesso ridotta a una mera questione di routine e procedure, la Residenza Protetta "Anselmo Pisano" ha sempre messo in primo piano il benessere emotivo e la qualità della vita dei suoi ospiti. Qui, gli anziani trovano un rifugio di serenità e la possibilità di vivere in un ambiente che evoca la bellezza e la semplicità dei tipici borghi liguri.

Le Residenze del Sollievo "Il Sole" rappresentano una costante ricerca della qualità e del benessere degli ospiti. Questo 19° anniversario della Residenza Protetta "Anselmo Pisano" è una testimonianza della dedizione e dell'attenzione che la struttura ha dimostrato nei confronti della comunità di Apricale e dei suoi anziani.