Gianni 'Staffa' Anassarette al 71° Rallye di Sanremo: il pilota imperiese sarà in coppia con Eleonora Gambino

Non poteva di certo mancare Gianni “Staffa” Anassarette tra i 112 piloti che, nel fine settimana, si sfideranno nel 71° Rallye di Sanremo. Il popolare driver di Pontedassio sarà della partita al volante della Peugeot 208 di Classe Rally4-R2, che gli sarà messa a disposizione dalla V–Mat Racing, e sarà nuovamente in coppia con l’imperiese Eleonora Gambino, nella vita di tutti i giorni sua solerte segretaria, con cui in questa stagione ha già preso parte al Rally di Castiglione Torinese, gara che ha visto l’inedita coppia chiudere rocambolescamente l’impegno al secondo posto di Classe a soli 9 decimi di distacco dal primo classificato.

“Chiudiamo la ditta – osserva allietato il portacolori della Scuderia La Superba – e la trasferiamo su quelle prove speciali che hanno fatto la storia mondiale di questa specialità… Battuta a parte, quest’anno il “Sanremo” è davvero una bella gara e sarà un onore, oltre che un piacere, percorrere in velocità quei mitici tratti cronometrati. L’intenzione, ovviamente, è quella di mettere a segno una buona prestazione, perché è la nostra “gara di casa”, e di arrivare in fondo soddisfatti e divertiti. In Classe non sarà facile perché gli avversari sono tutti di qualità, ma io ed Eleonora, che a Castiglione Torinese è stata davvero molto brava, ci terremmo un sacco a far registrare una perfomance di assoluto rilievo”.