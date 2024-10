Musica, giochi e cibo: la "Festa della Zucca" anima Vallecrosia Alta (Foto)

Musica, food & beverage, giochi e tanto divertimento nel borgo antico. La ventiquattresima edizione della "Festa della Zucca" anima Vallecrosia Alta. Il tradizionale appuntamento, ieri, ha, infatti, attirato visitatori e turisti, giunti anche grazie al servizio navetta gratuito, nel centro storico, che per l'occasione era addobbato con zucche di ogni forma e grandezza.

Un evento che ha coinvolto l'Amministrazione comunale e i cittadini, ha vitalizzato il borgo antico e ha consentito di far conoscere le tradizioni. I presenti hanno potuto degustare piatti a base di zucca, prelibatezze culinarie e birre artigianali, come i famosi burger preparati da Vado al Massimo; i piatti caldi del Bar du Cantù; pasta e altri piatti caldi dell'Osteria dei Mat le sfiziose zucche ripiene alla griglia proposte da Chill Grill; pulled pork e birre artigianali dal birrificio BEdreamER; le birre artigianali di Birra Carrù; i biscotti De.Co. e gli altri dolci del Biscottificio Gibelli; una merenda dalla Gelateria Job's; il risotto alla zucca, i tipici "barbagiuai" e il servizio bar proposti dall'associazione “Il Borgo Antico” tutto condito con la musica dei Blue Velvet Sound e una zona ballo per scatenare le danze.

E' stato, inoltre, premiato lo studente dell’Accademia di Belle Arti, che ha realizzato la migliore decorazione degli sportelli nel centro storico scelta dai componenti della giuria tecnica composta da Saverio Chiappalone (fotografo), Barbara Trapani (pittrice) e Gabriele Russo (grafico).

Intrattenimento e divertimento garantiti grazie alla presenza dell'associazione "Per un pugno di dadi", che ha fatto provare i loro numerosi giochi da tavolo. Tuffo nel passato, infine, grazie al laboratorio di intaglio legno e il giocattolaio.