Camporosso: incidente sul lavoro, 69enne cade da tre metri e picchia la testa, in elicottero al Santa Corona

Incidente sul lavoro questa mattina a Camporosso, in via Vittorio Emanuele, dove un uomo di 55 anni è caduto da un'altezza di circa tre metri all'interno di un cantiere. La caduta ha causato un trauma cranico con una ferita alla testa, oltre a diversi altri traumi in varie parti del corpo.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i soccorsi: l'ambulanza Alfa 3 e la Croce Azzurra di Vallecrosia, insieme ai carabinieri e al personale ASL per gli infortuni sul lavoro. L'uomo è stato stabilizzato dai soccorritori sul luogo dell'incidente prima di essere trasportato alla piazzola Zaccari di Camporosso, dove è stato trasferito a bordo di un elicottero in codice rosso all'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.