Seborga: vigili del fuoco in azione per il recupero di due escursionisti dispersi

In questi minuti una squadra dei vigili del fuoco di Ventimiglia si trova a Seborga per recuperare due escursionisti che si sono smarriti nel corso del pomeriggio durante un'escursione. La coppia, che ha perso l'orientamento, non risulta ferita e ha comunicato la propria posizione ai soccorritori, facilitando l'operazione di recupero.

Come detto, i vigili del fuoco hanno rapidamente localizzato la coppia grazie ai dati GPS, e una volta raggiunti, li accompagneranno in sicurezza sulla strada asfaltata. Si prevede che l'intervento si concluda in breve tempo e senza particolari difficoltà. La coppia, nonostante lo smarrimento, è rimasta calma, agevolando il lavoro dei soccorritori.