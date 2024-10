Riva Ligure: secondo incidente in 24 ore sull'Aurelia, alcune auto distrutte e cinque feriti di cui due gravi (Foto)

Nuovo incidente stradale sulla statale Aurelia a Riva Ligure. Dopo quello di ieri a pochi metri, quest’oggi lo scontro ha visto coinvolte quattro autovetture (due che si sono scontrate frontalmente e due colpite a loro volta, che hanno riportato gravi danni. Secondo alcuni testimoni l’incidente sarebbe stato provocato da un conducente che, nel tentativo di sorpassare un’auto a qualche metro dall’incrocio con Pompeiana, si è scontrato violentemente con un altro mezzo proveniente dalla parte opposta.

La carambola di auto ha poi visto finire i due mezzi principali coinvolti contro altre due auto che erano estranee al frontale. In totale sono stati sei i feriti. Due i più gravi: si tratta di due uomini di 49 e 30 anni. Il primo ha riportato un trauma toraco-addominale e il secondo traumi al volto e al torace. Altri tre hanno riportato lievi contusioni e qualche ferita superficiale. Sul posto è intervenuto il personale medico del 118, insieme a cinque ambulanze per soccorrere i feriti. Di questi due sono stati portati in codice rosso all'ospedale di Sanremo e tre in giallo ad Imperia.

Sul posto anche i Vigili del Fuoco che hanno lavorato per mettere in sicurezza le auto e poi ripristinare il transito sulla carreggiata. Come accaduto ieri, in occasione del cappottamento di un’auto, il traffico è rimasto paralizzato in entrambi i sensi di marcia per consentire i soccorsi.