Sanremo: nuove telecamere di sicurezza in città, Di Baldassare (Confcommercio) "Grazie a Prefetto e Amministrazione"

La Confcommercio di Sanremo accoglie con grande soddisfazione la notizia della prossima installazione in Corso Garibaldi di una serie di telecamere di sicurezza.

Sottolinea il Presidente della Confcommercio di Sanremo Andrea Di Baldassare: “Siamo contenti che le nostre richieste abbiano preso forma e che il Prefetto abbia dato corso all’installazione delle telecamere in corso Garibaldi. La sicurezza della città, insieme alla pulizia e al decoro, sono da sempre aspetti sui quali focalizziamo l’attenzione. Si tratta infatti, a nostro avviso, di basi fondamentali per offrire a cittadini e turisti una città che meriti di essere vissuta e visitata. Ringraziamo quindi il Prefetto e l’Amministrazione comunale per aver ben compreso l’importanza delle nuove postazioni di videosorveglianza nell’ambito del più generale quadro di sicurezza cittadina”.