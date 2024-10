Sanremo: avviato il bando per il secondo lotto dei lavori di riqualificazione della copertura del Mercato dei Fiori

E’ stato aperto, dal Comune di Sanremo, il bando per assegnare il secondo lotto dei lavori di riqualificazione della copertura del Mercato dei Fiori, un’opera finanziata dalla Regione Liguria grazie al Fondo Strategico.

Si tratta di un intervento da 1,3 milioni di euro per rifare la copertura dello stabile, che va a concludere un’opera di ristrutturazione complessiva pluriennale, fino al 2025, del valore di circa 5 milioni di euro, secondo una programmazione che, a suo tempo, venne condivisa direttamente tra l’allora sindaco Alberto Biancheri, il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e l’assessore regionale all’Urbanistica Marco Scajola.

L’intervento, oltre ad avere una ricaduta importante in termini di sicurezza, consentirà di superare definitivamente le problematiche di infiltrazione che si verificano occasionalmente in caso di temporali, con disagi per operatori floricoli, addetti ai lavori e fruitori della struttura. L’importo dei lavori del primo lotto è stato di 1,6 milioni di euro.

Il termine ultimo per la presentazione delle offerte è fissato per le 8.55 del 30 ottobre prossimo quando, subito dopo, verranno aperte le buste. L’intervento dovrà essere consegnato entro 130 giorni dalla consegna dei lavori.