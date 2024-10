Emergenza sul territorio, Bordighera inaugura la nuova sede del COC COM (Foto e video)

Nuove dotazioni informatiche, generatori di corrente, tavoli e sedie e spazi riorganizzati in sala riunioni, con annessa sala operativa e controllo, sala d’attesa e d’accoglienza e un ufficio direzione per migliorare l'operatività e il coordinamento in caso di emergenze sul territorio. Bordighera ha inaugurato oggi la nuova sede del COC COM, centro operativo comunale e misto, presso Villa Felomena, in via Regina Margherita.