Regionali, Quesada (PD): "Bucci dimentica l’estremo ponente ligure e conferma che oltre la provincia di Genova non riesce ad andare"

“Nelle due pagine dell’intervista rilasciata al Secolo XIX Bucci è riuscito a non citare neanche una volta la parola Imperia. Ha parlato di grandi opere, sanità, infrastrutture, dimenticando ad esempio che il ponente ligure è completamente isolato a causa della chiusura del tunnel di Tenda; degli interminabili cantieri sulle autostrade, che costringono le persone in coda per ore e che buona parte della nuova flotta di treni, di cui lui e Toti si vantano tanto, nell’estremo ponente non può neanche arrivare, per la mancata elettrificazione di una parte della linea. Senza dimenticare l’Aurelia bis, che vede il suo ultimo tratto realizzato a Sanremo oltre 15 anni fa, e a Imperia il suo sodale Scajola ha individuato un tracciato che crea solo disagio, invece di optare per la soluzione meno impattante e maggiormente condivisa dai cittadini". Così Cristian Quesada, segretario provinciale PD Imperia.

"Un discorso analogo vale per la sanità, chiosa il segretario dem, dove dimentica l’ospedale unico di Taggia o le cooperative di medici a gettone che negli ospedali della Asl 1 devono sopperire alle carenze di una sanità che il governo di centrodestra ha messo in ginocchio e che deve contare sul privato per sopravvivere".

"Bucci si dimostra l’uomo del fare solo a parole e la sua visione non va oltre Genova, su Imperia non ha avanzato nessuna proposta, e il suo sodale Scajola, che fa parte di quel centrodestra che lo sostiene, non più tardi di alcuni giorni fa proponeva, con un intervento delle forze dell’ordine, di passare la gestione di un consorzio privato alla società Rivieracqua. Dopo la sanità il centrodestra nel ponente ligure, conclude Quesada, ha di fatto privatizzato l'acqua e ci auguriamo non accada anche con il trasporto pubblico. E Bucci tace".