'Come trasformare lo spreco alimentare in una risorsa', all'incontro di Terre di Ponente anche Sonia Viale

“È con piacere che oggi, alle 17, nella Sala Convegni di Sant’Agostino, a Ventimiglia, parteciperò al convegno 'Come trasformare lo spreco alimentare in una risorsa'". Lo dichiara Sonia Viale, candidata con la Lega alle elezioni regionali e promotrice della PDL n. 187 del 26/07/2024 “Norme per la riduzione degli sprechi alimentari".

"Un problema, quello della lotta allo spreco alimentare, che mi sta particolarmente a cuore. È ancora troppo alta, infatti, la percentuale di cibo che viene buttato via, mentre sono ancora troppe le persone che hanno difficoltà ad acquistare cibo. Proprio sullo spreco alimentare ho depositato un’articolata proposta di legge regionale che propone una redistribuzione del cibo in eccedenza. Ho fatto tesoro di quanto sono riuscita a mettere in atto quando ero vicepresidente della Regione e ho elaborato il primo piano strategico regionale. Invito tutti a partecipare a questo importante incontro che avrà come relatore Marco Lucchini, uno dei massimi esperti in materia, segretario generale della Fondazione Banco Alimentare. Ringrazio l’Associazione Terre di Ponente, conclude Viale, per aver organizzato questo incontro".