Esibizioni, musica e ospiti di carattere internazionale: a Ventimiglia torna la "Festa dello sport" (Foto e video)

Sport all'aria aperta, musica e sportivi di carattere internazionale. Ventimiglia si trasformerà in un grande villaggio sportivo in occasione della Festa dello sport che andrà in scena domenica prossima, il 13 ottobre, dalle 10 alle 17, in diverse vie della città.

"La festa dello Sport andrà in scena domenica 13 ottobre dalle 10 alle 17 e sarà in piazza del Comune, in via della Repubblica, in via Vittorio Veneto e nei giardini pubblici. Parteciperanno le associazioni e le società sportive del territorio e, per l'occasione, saranno aperti anche alcuni bar, grazie all'impulso che è stato dato dall'Amministrazione, come ad esempio il Cordon Bleu, il Piccolo Bistrot, il caffè Cavalieri e il bar Fiorucci" - fa sapere l'assessore con le deleghe allo Sport, al Turismo, alle Manifestazioni, alla Cultura e alla Terra Serena Calcopietro che, in mattinata ha presentato l'evento insieme al sindaco Flavio Di Muro e al consigliere comunale Enzo Di Marco - "La manifestazione permetterà di far conoscere e provare le diverse discipline sportive come calcio, basket, judo, karate, danza, pallamano, vela e tiro con l’arco. Vi saranno anche musica a filodiffusione, maxischermo, stand con cibo, in modo tale che le persone possano rimanere in loco, esibizioni delle varie società, associazioni sportive e degli Sbandieranti dei Sestieri e musici del libero comune di Ventimiglia. Vi sarà un palcoscenico su cui ci sarà un presentatore, Gianni Rossi, che contribuirà ad animare l'evento per l'intera giornata e sul quale saliranno le oltre 35 associazioni sportive, che hanno aderito alla manifestazione, per un breve intervento di cinque minuti per presentarsi e portare la propria testimonianza. Sono molto contenta perché quest'anno hanno aderito più realtà rispetto alla edizione precedente, ciò dimostra che è tanta la voglia di avere visibilità e soprattutto di celebrare lo sport. Stiamo cercando, all'interno degli spazi, di conglomerare i partecipanti suddividendoli in base alle discipline e alle diverse esigenze. Siamo stati sponsorizzati da Grandi Auto, dalla Fondazione Livio Casartelli e Decathlon che ha dato delle strutture, come due gonfiabili da 20 per 16 all'interno del quale si potranno svolgere delle attività. Sarà presente l'As Monaco con il Tour Kids, ci saranno anche sportivi di carattere internazionale e verrà premiato lo sportivo ventimigliese dell'anno. In base a una commissione, formata dalla parte politica e dalla parte tecnica rappresentata da un dirigente Coni e da un dirigente dello Csen, che andremo a radunare oggi, verrà scelto lo sportivo dell'anno tra le candidature che ci sono state pervenute da tutte le associazioni. Ho scelto un premio culturale: un'opera d'arte di Marcos Marin, che è stata realizzata appositamente per questa festa. L'artista domenica salirà sul palco per illustrare il significato dell'opera pagata dal comune di Ventimiglia e che verrà donata allo sportivo. Un modo anche per avvicinare i giovani alla cultura".

"Durante l'apertura annunceremo la grande opera di rigenerazione urbana che è stata fatta in via Tacito: i campi di padel vicino al liceo Aprosio" - svela l'assessore - "Un grande traguardo dal punto di vista sportivo perché, oltre ad andare a riqualificare un'area, rappresenta anche la possibilità di poter fruire di un nuovo sport. Tantissime sono le persone che ormai svolgono questo sport, compresa la sottoscritta, e, in questo modo, i cittadini non saranno più costretti ad andare altrove, inoltre, secondo me, verranno utilizzati anche dai francesi, soprattutto quando verranno organizzati tornei. Sarà, quindi, un modo anche per incrementare il turismo sportivo".

Il Comune, inoltre, si è impegnato ad aiutare le associazioni sportive con il bando 'Sport e cultura'. "Il Comune ha deciso di elargire fino a un massimo di 400 euro a tutte quelle persone o famiglie che soddisferanno una serie di requisiti e svolgono un'attività sportiva all'interno del comune di Ventimiglia. Devono essere iscritti a un'associazione sportiva o società che svolga un'attività sportiva, artistica o culturale a Ventimiglia" - mette in risalto Calcopietro - "E' davvero una svolta, anche perché la fascia Isee è molto più alta rispetto al solito, al di sotto dei 20mila euro annui".