Polizia Provinciale a caccia di chi non paga il biglietto sugli autobus RT: questa mattina un blitz ad Imperia (Foto)

Gli agenti della polizia provinciale hanno messo a segno questa mattina ad Imperia, un blitz sugli autobus della Riviera Trasporti, l'azienda che gestisce il servizio di trasporto pubblico tra Andora e Ventimiglia. L'intervento si è svolto al terminal di largo Nanollo Piana. Nell'ultima seduta del Consiglio provinciale lo aveva preannunciato il presidente, Claudio Scajola: “Una pattuglia di agenti della polizia provinciale sarà impiegata a bordo dei mezzi del trasporto pubblico, per garantire maggiore sicurezza agli utenti e al personale Rt e per contrastare il fenomeno dell’evasione dei titoli di viaggio".

Il decreto era stato firmato dopo la sigla di un apposito protocollo d’intesa da parte della Provincia, rappresentata dal presidente Scajola, e da Rt rappresentata dal presidente Maurizio Temesio. Problemi legati a episodi di violenza erano stati al centro di un vertice tenuto in prefettura fra l’azienda che gestisce il servizio di Tpl in provincia, le forze dell’ordine e i sindacati. L’idea emersa, appunto, quella di mettere in campo una sinergia per prevenire e contrastare l’illegalità sugli autobus, assicurando maggiore sicurezza sia ai dipendenti di Rt che agli stessi passeggeri.

Ora gli utenti 'paganti' dei bus di Rt si augurano che blitz come quello di oggi vengano eseguiti anche in altri giorni e nelle diverse città della nostra provincia visto che il fenomeno dei 'portoghesi' sui mezzi è particolarmente diffuso e, ovviamente, contribuisce notevolmente a creare i vuoti economici dell'azienda.