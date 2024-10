Torna in Asl1 il servizio ambulatoriale di foniatri: visite 4 volte al mese all'ospedale di Sanremo

Torna in Asl1 e prenderà il via oggi, il servizio ambulatoriale di foniatria per quattro volte al mese presso gli ospedali di Sanremo e Imperia. Per gli utenti che avranno necessità di una prestazione, è possibile prenotarla tramite CUPA.

“Siamo finalmente riusciti a riportare in Asl1 – spiega il DSS Dott. Fabrizio Polverini – la figura del foniatra, così per tutti quegli e quelle utenti che avranno bisogno della consulenza di uno specialista che si occupa della comunicazione verbale e di tutti i disturbi legati al linguaggio e deglutizione, potranno farlo nella nostra Asl”.