Per il Sanremo Rugby un fine settimana di impegni sul campo tra Imperia e Genova (foto)

Si è chiuso un altro fine settimana ricco di impegni per le formazioni del Sanremo Rugby, di scena tra Imperia e Genova.

La Under 12 è stata protagonista del raggruppamento di Imperia insieme ai padroni di casa, Cus Genova e Reds.



“Un inizio di stagione da veri leoni - commenta il tecnico Manuel Calabrò - i nostri ragazzi sono scesi in campo con i compagni del Reds portando un gioco organizzato e con la giusta unione di squadra. Una volta trovata la rotta, hanno dato spettacolo. Sono orgoglioso della crescita che ho notato in ognuno di loro in poche settimane. Ci sarà da lavorare ancora sul sostegno che in alcune situazioni è arrivato un po’ in ritardo, ma sono sicuro che questo primo raggruppamento ha rappresentato un trampolino di lancio per una stagione ricca di risultati e bei momenti da passare insieme”.



Impegno nel capoluogo anche per la Under 14 che a Pian di Poma ha ospitato il raggruppamento con Imperia, Amatori Genova, Cus Genova e Province dell’Ovest.

“I ragazzi hanno giocato bene e la nostra idea di rugby prende sempre più forma anche se i risultati non sono stati dalla nostra - così Diego Capelli, allenatore della squadra - non ci interessa fare risultato singolarmente, il gioco di squadra è sicuramente più complesso ma è quello che riteniamo sia più divertente da giocare per i ragazzi che devono essere tutti protagonisti. Quindi testa bassa e si continua con gli allenamenti come da programma, gruppo unito e clima positivo. Siamo contenti del percorso che stiamo facendo”.



Infine le ragazze biancazzurre della Femminile Under 14, 16 e 18 sono andate in trasferta a Cogoleto per giocarsela con Superba, Cogoleto, Reds e Cus Genova.

“Sono stati momenti di allenamento, condivisione e confronto - conclude Manuela Bongiovanni, coordinatrice dell’attività femminile - sono le basi per affrontare unite la stagione 24/25 che si aprirà sabato prossimo a Biella con la prima partita dell’anno. Le squadre femminili liguri Under 14 e Under 16 saranno tutorate dal Sanremo Rugby, mentre la Under 18 sarà seguita dalle Vespe Cogoleto”.