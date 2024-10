Sanremo: a fine mese torna la 'Royal Golf Challenge' la gara al club matuziano con il supporto dell'albergo a 5 stelle

Torna la nuova edizione della Royal Golf Challenge. Il 26 e 27 ottobre prossimi si rinnova l’appuntamento con un evento esclusivo che combina sport, eleganza e un'ospitalità senza eguali. Due giorni di gara individuale Stableford con 36 buche collocate nel cuore della Riviera ligure. Per i partecipanti è stato creato un pacchetto speciale a partire da 2 notti in camera Superior con colazione a buffet, un cesto di frutta in camera all’arrivo e il green fee con quota di iscrizione che permetterà di partecipare alla gara, al 'Golf Club degli Ulivi'.

La sera del 26 ottobre gli ospiti potranno gustare un aperitivo e una cena di Gala (su prenotazione) in hotel. Inoltre si avrà la possibilità di accedere gratuitamente alla zona umida del Royal Wellness, con piscina idromassaggio, docce emozionali, bagno turco, Vitarium, area relax e palestra. Diversi i servizi aggiuntivi prenotabili come la partecipazione al torneo per un secondo giocatore, trasferimenti per il Sanremo Golf Club e un trasferimento privato da e per l'Aeroporto di Nizza.