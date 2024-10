Sanremo: incontro tra il vicesindaco Fulvio Fellegara ed il direttivo del ‘Lions Club Sanremo Matutia’

Il vicesindaco Fulvio Fellegara ha ricevuto questa mattina il direttivo del Lions Club Sanremo Matutia per ringraziarlo dell’iniziativa ‘Zaino sospeso’. Nei giorni scorsi è stato infatti consegnato al Comune materiale scolastico che, attraverso i servizi sociali, sarà distribuito alle famiglie in stato di bisogno.

Presenti all’incontro, svolto negli uffici comunali di corso Garibaldi, la presidentessa Elena Lanteri, la segretaria Maria Grazia Tacchi ed i consiglieri Maria Luisa Balestra e Stefano Bianchi.

“Lo ‘Zaino sospeso’, giunto alla seconda edizione, è un progetto importante rivolto alle famiglie bisognose - ha dichiarato il vicesindaco Fulvio Fellegara – e l’incontro è stato anche l’occasione per conoscere i membri del direttivo, ringraziarli per le opere messe in campo in ambito sociale e confermare la disponibilità del Comune ad aderire alle loro iniziative”.

I rappresentanti del Lions Club Sanremo Matutia, al termine della riunione, hanno rinnovato l’impegno a fornire il proprio contributo con progetti destinati a persone in condizioni di disagio.