MareCultura 2024: un successo di collaborazione, tradizione, innovazione e sostenibilità

L'edizione 2024 di MareCultura, organizzata dalla CNA Imperia, ha rappresentato un grande successo, confermandosi come uno degli eventi più attesi per la celebrazione del mare, della cultura e delle eccellenze del territorio. Svoltasi presso la suggestiva cornice di Pian di Nave a Sanremo, la manifestazione ha offerto due giorni di festa, con un ricco programma che ha visto la partecipazione di artigiani locali, esperti gastronomici e rappresentanti delle tradizioni culturali liguri. La presenza entusiasta del pubblico ha contribuito a creare un’atmosfera vivace e coinvolgente.

Un Programma Ricco di Attività

Il cuore della manifestazione è stato l’esposizione degli artigiani locali, che hanno arricchito gli stand con i loro prodotti unici e colorati, mettendo in risalto la qualità del lavoro artigianale del territorio. Parallelamente, l’area dedicata alla gastronomia ha visto protagonisti chef rinomati e pasticceri, con momenti di grande interesse come gli show cooking e le presentazioni di progetti innovativi.

La seconda giornata ha offerto una serie di interventi culturali di altissimo livello, con protagonisti come Eugenio Signoroni, che ha presentato in anteprima nazionale il suo libro "Fresco", una guida alla scelta e alla preparazione consapevole del pesce. Alessandro Racca, maestro pasticcere, ha conquistato i presenti con una rivisitazione del Mont Blanc, utilizzando una soluzione salina ispirata all’acqua di mare, in un perfetto connubio tra cucina e territorio. Inoltre, Cesare Bollani ha presentato la Lavanda "Imperia", evidenziando come questo ingrediente sia ormai divenuto un elemento fondamentale nelle cucine italiane, sia dolci che salate.

Un altro momento significativo è stato offerto da Giovanni Pazzano con il progetto Mappe Storiche, volto a preservare la memoria storica dei luoghi attraverso le mappe che raccontano antiche conoscenze, come quelle utilizzate dai pescatori per identificare i banchi di pesce. A chiudere l’area culturale è stato il meteorologo Giovanni Nebbia, noto come Meteo Meniak, che ha saputo spiegare in maniera chiara e coinvolgente l'importanza delle condizioni atmosferiche e marine nel definire il clima della Liguria.

Agroalimentare e Tradizioni Locali

Tra i protagonisti dell’area riservata all’agroalimentare, un ruolo di spicco è stato ricoperto dalla Lavanda "Imperia" e dall'aglio di Vessalico. Quest’ultimo è stato al centro della selezione per il primo campionato mondiale delle salse al mortaio con l'aglio di Vessalico, un evento organizzato da Franco Laureri che ha appassionato e divertito il pubblico presente.

Un plauso particolare va anche a Giovanni Senese e Paola Chiolini, che con le loro proposte culinarie hanno arricchito l’offerta gastronomica dell’evento, mentre Antonio Mandica ha incantato i presenti con il suo coinvolgente laboratorio di cocktail.

Collaborazione e Valore Educativo

Un grande valore aggiunto è stato dato dalla collaborazione con le scuole locali, come dimostrato dal progetto CinemusiK della scuola primaria di Cipressa, coordinato dalle docenti Cinzia Cozzucoli e Valentina Lantrua. Il cortometraggio realizzato dal regista Simone Caridi ha coinvolto i più giovani nel rispetto dell’ambiente attraverso il linguaggio cinematografico, dimostrando come la cultura possa essere un potente strumento educativo.

I Ringraziamenti di CNA Imperia

Luciano Vazzano, Segretario di CNA Imperia, ha espresso grande soddisfazione per il successo dell’evento, dichiarando: "MareCultura 2024 ha superato ogni aspettativa, confermandosi come un evento di riferimento per la nostra comunità. La partecipazione attiva di artigiani, chef, esperti e pubblico ha dimostrato quanto sia forte il legame tra cultura, tradizione e innovazione nel nostro territorio. Siamo già al lavoro per la prossima edizione, che vedrà ulteriori investimenti sia nel numero e nella varietà degli espositori, sia nell'offerta culturale e ricreativa. Siamo certi che MareCultura 2025 sarà ancora più ricco e coinvolgente."

Un Grazie Speciale e un Appuntamento al 2025

Il successo di MareCultura 2024 non sarebbe stato possibile senza il supporto di tutte le realtà coinvolte, dalla Capitaneria di Porto, che ha organizzato laboratori per i bambini, fino agli artigiani e alle aziende che hanno contribuito alla qualità dell’evento. Un ringraziamento speciale va al Comune di Sanremo e alla Regione Liguria per il loro sostegno, e a Diego Lupano e il suo team per la professionalità dimostrata.

Con un grande entusiasmo, MareCultura dà appuntamento al 2025 per una nuova edizione che continuerà a celebrare le meraviglie del mare, della cultura e delle tradizioni del territorio.