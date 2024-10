Pasquale Di Cosola al Salone Nautico di Genova 2024: innovazione e sostenibilità in primo piano

Il Salone Nautico di Genova 2024, giunto alla sua 64ª edizione, si è confermato come un appuntamento imprescindibile per l’industria nautica mondiale. Organizzato da Confindustria Nautica, l'evento, che si è svolto dal 19 al 24 settembre 2024, ha attirato espositori e visitatori da tutto il mondo, consolidando il suo ruolo di punto di riferimento per la nautica da diporto.

Pasquale Di Cosola, con la sua esperienza di sales manager nel settore nautico, è stato uno dei protagonisti nell'ambito delle imbarcazioni di lusso al Salone Nautico di Genova. “Il Salone Nautico di Genova non è solo una vetrina per le imbarcazioni,” afferma Di Cosola, “ma un'opportunità per il settore di riunirsi, condividere idee e affrontare insieme le sfide del futuro, specialmente in termini di sostenibilità e innovazione tecnologica.”

L'edizione 2024 ha rappresentato una vetrina senza pari per il settore nautico mondiale. Tra i padiglioni e lungo i moli delle marine, i visitatori hanno potuto esplorare un'ampia gamma di imbarcazioni, dalle grandi alle piccole, sia a vela che a motore, oltre a gommoni, canoe, accessori, attrezzature e strumentazioni di bordo. I mega yacht, emblemi di lusso e design, hanno offerto un'esperienza visiva fuori dal comune, mentre le innovazioni tecnologiche, elettroniche ed ecologiche hanno catturato l'attenzione. Genova è diventata un punto di riferimento imprescindibile per gli appassionati del mare, arricchita da una serie di eventi collaterali che hanno coinvolto l'intera città.

Come afferma Pasquale Di Cosola, “Il Salone di Genova è un evento di rilevanza internazionale per l'industria nautica.” Con oltre 220.000 metri quadrati di spazio espositivo tra terra e mare, l'edizione 2024 ha ospitato nel complesso più di 1.000 imbarcazioni, 100 novità e oltre 30 première mondiali, ribadendo la sua importanza come piattaforma per l'innovazione e la crescita del settore.

Novità e innovazione al centro del Salone Nautico di Genova

Il Salone Nautico di Genova 2024 è stato un'occasione per esplorare le ultime tendenze in termini di innovazione tecnologica e sostenibilità nel settore nautico. Le nuove imbarcazioni in mostra hanno presentato design innovativi che coniugano performance elevate con un'impronta ecologica ridotta. L'evento ha messo in risalto l'adozione di nuove tecnologie per ridurre l'impatto ambientale delle imbarcazioni, materiali ecocompatibili e soluzioni per la gestione sostenibile delle risorse marine.

Pasquale Di Cosola sottolinea come il Salone abbia rappresentato un palcoscenico ideale per presentare le ultime novità in termini di soluzioni eco-compatibili. “Il nostro settore è fortemente impegnato nell'adozione di soluzioni innovative che coniughino lusso e sostenibilità,” afferma Di Cosola, aggiungendo che “Il Salone di Genova è il palcoscenico ideale per presentare le imbarcazioni a propulsione elettrica e ibrida, che non solo riducono l'impatto ambientale, ma offrono anche un'esperienza di navigazione più silenziosa e confortevole.”

Spazi esclusivi e nuove tecnologie: le prospettive del settore nautico

L'edizione di quest'anno del Salone Nautico di Genova ha presentato un'esclusiva darsena dedicata agli yacht e superyacht, accogliendo i visitatori con l'eccellenza della produzione italiana e internazionale, combinando design raffinato e tecnologie all'avanguardia. Grazie all'impegno di figure di spicco come Pasquale Di Cosola, l'evento non solo ha celebrato il Made in Italy, ma si è affermato come una piattaforma privilegiata per promuovere l'innovazione, la sostenibilità e l'internazionalizzazione nel settore nautico.

Tra le aree espositive, hanno spiccato il CATAMARANS HUB, dedicato ai multiscafi, e il SUPER BOAT AREA, riservato alle imbarcazioni pneumatiche superiori ai 10 metri, che hanno completato l'offerta con una varietà di soluzioni innovative. Inoltre, il POWER VILLAGE ha offerto uno spazio affascinante interamente dedicato al mondo dei motori, coniugando l'esposizione con momenti di relax in un percorso dedicato.

L’impatto del Salone Nautico di Genova secondo Pasquale Di Cosola

Grazie alla sua esperienza nel settore, Pasquale Di Cosola conferma che “il Salone di Genova è diventato un punto di incontro per condividere idee e soluzioni sempre più innovative,” favorendo la collaborazione tra operatori, istituzioni e clienti per costruire un futuro più sostenibile per l'intera industria nautica.

Grazie all'attenzione crescente verso l'ecologia e l'innovazione, il Salone Nautico di Genova 2024 ha offerto un'opportunità unica per mostrare come il lusso e la sostenibilità possano coesistere e come il settore nautico sia in grado di rispondere alle nuove sfide ambientali attraverso un impegno concreto verso l'adozione di soluzioni più ecocompatibili e responsabili.