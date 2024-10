Ventimiglia: importante sostegno, la Croce Verde Intemelia ringrazia l'associazione Aceb

La Croce Verde Intemelia ODV ci ha scritto per ringraziare l’associazione Aceb, per il prezioso sostegno al suo progetto, con l'assegnazione di un contributo volto a coprire le spese necessarie.

Il progetto mira a garantire la massima sicurezza del personale volontario e dipendente, impegnato quotidianamente nei servizi di soccorso sanitario e nell’assistenza a malati e disabili. Per raggiungere questo obiettivo, è fondamentale fornire al personale i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) conformi alle normative vigenti in materia di sicurezza sul lavoro.

Tra i DPI, le divise svolgono un ruolo cruciale: rispettando rigorosi standard di sicurezza, contribuiscono a ridurre il rischio di infezioni, traumi e incidenti, migliorando la visibilità del personale operante su strada.

Il contributo rappresenta un sostegno vitale in un periodo particolarmente complesso, in cui la Croce Verde Intemelia deve affrontare la crescente difficoltà nel reperire risorse per l’acquisto di attrezzature moderne e dispositivi di protezione specifici, necessari per mantenere elevati standard di sicurezza e qualità del servizio.