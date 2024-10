Salary ranking, la provincia di Imperia cresce nella classifica nazionale dedicata agli stipendi: in Italia è 58esima

Nella terra di mezzo. Il nuovo report "JP Geography Index 2024" ha messo in luce le significative differenze salariali tra le province italiane, sottolineando come il contesto economico locale influenzi direttamente i livelli di retribuzione. In questo panorama, la provincia di Imperia vive una sorta di paradosso: si distingue in negativo all'interno della regione Liguria, in quanto si trova all'ultimo posto nella speciale classifica delle province liguri (al primo posto Genova, poi La Spezia e Savona); ma in positivo nel contesto nazionale, dove è migliorata di ben 9 posizioni rispetto all'anno passato.

Il report analizza le retribuzioni medie annuali lorda (RGA) del 2023 per le 107 province italiane, basandosi su dati raccolti fino al 2023. Secondo il JP Geography Index, Imperia si posiziona al 58° posto nella classifica nazionale, con una RGA di 29.147 euro, segnando come detto un miglioramento di 9 posizioni rispetto all'anno precedente. Questo risalta non solo il divario con le province più ricche come Milano, che guida la classifica con 37.661 euro, ma anche con altre province liguri come Genova, che si trova al 7° posto con 33.299 euro.

Queste differenze sono largamente attribuibili a vari fattori come la domanda e l'offerta di lavoro, la specializzazione industriale delle regioni, e le condizioni economiche generali. La Liguria, ad esempio, mostra un gradiente di retribuzione che riflette sia opportunità che sfide economiche locali. Inoltre, il report evidenzia anche come le dinamiche salariali regionali influenzino la competitività e l'attrattiva delle province italiane. Mentre alcune aree beneficiano di industrie ad alto valore aggiunto e di un tessuto imprenditoriale dinamico, altre lottano con strutture economiche meno sviluppate e con minori opportunità di lavoro qualificato.

In conclusione, il 58° posto a livello nazionale per la provincia di Imperia nel "JP Geography Index 2024" può essere considerato in parte positivo. Come detto in apertura, il dato mostra una tendenza al miglioramento capace di collocarla nella metà superiore della classifica nazionale. Tuttavia, il 58° posto indica anche che ci sono molte altre province con retribuzioni medie superiori, inclusi i vicini più ricchi come Genova, che si trova molto più in alto nella classifica. La progressione di Imperia è un segnale positivo, ma resta lo spazio per ulteriori miglioramenti, specialmente per avvicinarsi alle retribuzioni delle province più ricche e competitive, sia a livello regionale che nazionale.